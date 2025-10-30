일본에서 농구 보고 이현중 만나자…12월 팬투어 진행

사진=에픽스포츠 제공

한국 농구 국가대표이자 일본 B.리그 나가사키 벨카 소속 이현중 선수를 가장 가까이에서 만날 수 있는 특별한 팬투어가 열린다. 이번 투어는 12월 20일부터 22일까지 진행되며 경기 직관, 단독 팬미팅, 나가사키 주요 관광 등 다채로운 프로그램으로 구성되어 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 예정이다.

이번 패키지는 이현중 선수 소속 에이전트사인 에픽스포츠가 소속 구단 나가사키 벨카, 여행 전문업체 놀 유니버스와 협력해 출시했다. 팬들은 나가사키 벨카와 선로커스 시부야의 경기를 현장에서 직접 관람하고, 21일 경기 종료 후 진행되는 단독 팬미팅에서 이현중 선수와 사진 촬영과 사인회, Q&A 세션을 통해 교감할 수 있다. 또한 친필 사인 굿즈와 홈경기 티켓이 제공되는 럭키드로우 이벤트도도 마련되어 팬들에게 특별한 기회를 선사한다.

본 패키지는 선착순 40명 한정으로 모집되며, 조기 마감 될 수 있고 최종 마감일은 11월30일이다. 자세한 내용은 에픽스포츠 공식 인스타그램(@epiksc) 에서 확인할 수 있으며, 예약은 놀 유니버스 공식 홈페이지를 통해 오후 2시부터 가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

