박미선, 암 투병 끝 완치 후 복귀…‘유 퀴즈’서 10개월 만에 전한 근황

코미디언 박미선이 암 투병으로 인한 긴 공백을 끝내고 다시 대중 앞에 선다.

30일 방송 관계자들에 따르면 박미선은 최근 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화를 마쳤으며, 해당 방송은 오는 11월 중 방영될 예정이다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 유재석, 조세호가 진행하는 토크쇼로, 박미선의 출연은 지난 1월 JTBC ‘한문철의 블랙박스 리뷰’ 하차 이후 약 10개월 만이다. 건강상의 이유로 방송 활동을 잠시 중단했던 그는 이번 방송을 통해 오랜만에 근황과 진심 어린 이야기를 전할 예정이다.

박미선은 올해 초 건강검진 중 유방암 초기 진단을 받고 치료에 들어간 것으로 알려졌다. 이후 방사선 치료와 약물 치료를 병행하며 건강 회복에 힘써왔다.

절친 조혜련은 지난 15일 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 “(박)미선 언니한테 전화가 왔다”며 “‘나 완전 치료 끝났고 그동안 날 위해 기도해줘서 고맙다’고 했다”고 전하며, 박미선의 완치 소식을 직접 전해 화제가 됐다.

방송가에 따르면 박미선은 이번 ‘유 퀴즈’ 출연을 시작으로 내년부터 본격적인 활동 재개를 준비 중이다. 복수의 방송사에서 출연 제안을 받고 있으며, 신중하게 복귀 시기를 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

한 방송 관계자는 스타뉴스에 “복귀 소식 이후 여러 곳에서 출연 섭외가 들어온 것은 사실”이라며 “아직 100% 몸 상태는 아니라, 연말까지 무리하지 않을 거다. 몸을 잘 추스른 뒤 내년쯤 활동을 시작할 것 같다”고 귀띔했다.

한편 박미선은 1998년 MBC 개그 콘테스트 금상으로 데뷔해 ‘세바퀴’, ‘해피투게더’, ‘주접이 풍년’, ‘고딩엄빠’, ‘이제 혼자다’ 등 다수의 인기 프로그램에서 활약하며 오랜 기간 사랑받아왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

