혈통 vs 잠재력…4등급 경주마들 치열한 승급 경쟁 예고

4등급 유망 경주마가 승급을 두고 격돌한다. 우수한 혈통과 잠재력의 대결로 압축된다



연령과 성별에 관계없이 레이팅 50 이하의 국내산 4등급 경주마들이 나서는 제14회 서울경제신문배 경주가 오는 11월2일 한국마사회 렛츠런파크 서울에서 제7경주로 열린다. 이번 경주는 1700m 대결이며, 순위상금은 6000만원이다. 명문 혈통부터 근성파까지, 3등급으로 승급을 노리는 4등급마 11두가 출사표를 던졌다.



◆롯폰기드래곤 (8전 2/3/1, 레이팅 44, 한국 수 3세 밤색, 부마: 투아너앤드서브, 모마: 행복천사, 마주: 김형란, 조교사: 이준철)

롯폰기드래곤

부마 ‘투아너앤드서브’는 명마를 다수 배출한 대표적 씨수말로, 그 혈통답게 롯폰기드래곤 역시 출전마 중 가장 높은 최근 6회 수득상금을 기록 중이다. 특히 1700m 거리에서는 4번 출전해 2번 우승, 2번 준우승이라는 탄탄한 성적을 남겼다. 출발이 다소 불안하고 스타트 타이밍이 늦지만, 남아 있는 체력을 바탕으로 직선주로에서 강력한 추입력을 발휘해 결승선을 통과하는 스타일이다.



◆파인핑크 (6전 2/2/1, 레이팅 45, 한국 암 3세 회색, 부마: 트리플나인, 모마: 끝판여왕, 마주: 파인트리, 조교사: 전승규)

파인핑크

‘한국 경마의 전설’이라 불리는 ‘트리플나인(대통령배 4회, 그랑프리 1회 우승)’의 혈통을 이어받은 기대주다. 부마의 끈질긴 근성과 지능적인 경주 운영 능력을 물려받아, 단거리에서는 전개에 관계없이 상위권을 꾸준히 유지하고 있다. 최근에는 경주거리를 점차 늘리며 중장거리에서도 경쟁력을 시험하고 있다. 특히 직전 1700m 경주에서는 직선주로에서 폭발적인 추입으로 선두를 차지했으나, 결승선 100m를 남기고 아쉽게 우승을 내어주며 3위에 머물렀다.



◆비에스스톰(6전 2/0/0, 레이팅 39, 한국 수 3세 갈색, 부마: 레볼루셔너리, 모마: 선플라자, 마주: 이월희, 조교사: 구자흥)

비에스스톰

다른 국산 수말들에 비해 체구도 작고 데뷔도 다소 늦었다. 그러나 차근차근 실력을 쌓아가며 성장 중이다. 지난해 12월 데뷔한 비에스스톰은 지난 7월19일 1300m 경주에서 첫 정상에 올랐다. 스타트는 늦었지만, 차근히 선두로 부상하는 안정적인 경기 운영으로 눈도장을 찍었다. 그동안 1200~1400m 거리 경주를 주로 출전했으나 지난 9월28일에는 처음 출전한 1800m에서 4마신 차 깜짝 우승을 보여주며 중장거리 잠재력을 선보였다.



◆청산질주(14전 3/1/2, 레이팅 46, 한국 수 3세 갈색, 부마: 오버애널라이즈, 모마: 타하우르, 마주: 황은호, 조교사: 이관호)

청산질주

14번의 경주 중 11번을 5위 이내로 들어오며 안정적인 주행실력을 보여주고 있다. 문세영 기수가 처음 기승한 지난 8월31일 1700m 경주에서 와이어투와이어 우승을 거머쥐었다. 폭우 속에서 치러진 이날 경주에서 편안하게 초반 선행에 나섰고, 마지막까지 선두를 놓치지 않고 3마신차로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 4일 경주에도 선행에 나서 4코너까지는 선두를 유지했으나 직선주로에 들어서자 눈에 띄게 걸음이 쳐지며 4위에 머무르고 말았다. 기복을 얼마나 줄이느냐에 성패가 달렸다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

