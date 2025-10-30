웹젠, 지스타 2025 홈페이지 오픈…게이트 오브 게이츠 최초 공개

웹젠 지스타 2025 특별 홈페이지 오픈. 웹젠 제공

웹젠이 지스타 2025에서 선보일 다양한 행사를 위해 특별 홈페이지를 오픈했다.

30일 웹젠에 따르면 이날 개설된 지스타 2025 특별 홈페이지를 통해 웹툰의 출품작 정보와 부스 운영 계획 등이 공개됐다.

웹젠은 올해 지스타에 100 부스 규모로 참가한다. 전략 디펜스 게임 ‘게이트 오브 게이츠(Gate of Gates)’를 최초로 공개하고 게임 시연을 진행한다. 자체 개발작 ‘테르비스’와 캐릭터 브랜드 ‘웹젠 프렌즈’를 연계해 가족 단위 방문객 대상 이벤트 존도 운영할 계획이다.

웹젠의 지스타 특별 홈페이지에서는 출품작 소개 및 주요 일러스트 등 게임 정보를 먼저 살펴볼 수 있다. 다음달 13일부터 16일까지 4일간 운영하는 부스 현장 행사 일정도 확인할 수 있다.

게이트 오브 게이츠 개발 스토리를 확인할 수 있는 개발자 토크쇼 및 출품작 코스프레 행사 등을 진행한다. 코스프레 행사를 통해 게이트 오브 게이츠와 테르비스의 주요 캐릭터를 현장에서 만나 볼 수 있고, 관객과 함께하는 미니게임 및 사인회에 참여할 수 있다.

현장 방문객을 대상으로 신작 굿즈를 획득할 수 있는 스탬프 미션과 럭키드로우 및 캡슐 뽑기 등 다양한 경품 제공 행사도 마련된다. 또한 부스 내 구성된 웹젠 프렌즈 마켓에서 웹젠 대표 IP 캐릭터들의 다양한 굿즈 상품을 특별 할인가에 판매한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

