라이즈, 美 뉴욕 엠파이어 스테이트 빌딩 점등식 참석

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 28: (L-R) Anton, Sohee, Wonbin, Eunseok, Shotaro and Sungchan of Riize light the Empire State Building at The Empire State Building on October 28, 2025 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Empire State Realty Trust)

라이즈(RIIZE, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 미국 뉴욕의 엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)을 팀 상징색인 오렌지빛으로 밝혔다.

라이즈는 10월 29일(이하 현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 랜드마크 엠파이어 스테이트 빌딩을 방문했으며, 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD’(라이징 라우드)의 공연을 앞두고 열린 점등식에 참석해 화제를 모았다.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 28: (L-R) Anton, Sohee, Wonbin, Eunseok, Shotaro and Sungchan of Riize light the Empire State Building at The Empire State Building on October 28, 2025 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Empire State Realty Trust)

특히 이날 라이즈는 “저희는 팀 이름처럼 언제나 올라가기(Rise) 위해 노력해왔고, 팀 상징색 또한 일출(Sunrise)을 떠올리게 한다. 이 빌딩은 오랫동안 많은 사람들에게 희망과 영감을 상징하는 곳이었기에, 저희가 여기 서있다는 게 마치 저희의 꿈이 더 크고, 또렷하게 떠오르고 있는 것처럼 느껴진다”는 감상을 전했다.

나아가 “저희 역시 아티스트로서 음악이 가진 치유의 힘을 굳게 믿고 있으며, 음악을 통해 사람들을 연결하고 위로하는 아름다운 미션에 함께할 수 있어 큰 영광이다. 오늘의 순간을 영감으로 삼아 앞으로도 저희의 음악을 통해 의미 있는 메시지를 전해나가겠다”고 말해 현장에 방문한 현지 매체들의 주목을 받았다.

이번 점등식에는 아마존 뮤직(Amazon Music)도 함께해 라이즈의 첫 월드 투어를 축하했으며, 1999년 뉴욕에서 설립되어 병원 내 음악 공연을 펼치며 치유의 힘을 나누는 비영리 단체 뮤지션스 온 콜(Musicians On Call)에 라이즈의 이름으로 기부를 이어가 의미를 더했다.

더불어 라이즈는 첫 월드 투어 프로모션차 뉴욕 브로드웨이에서 개최되고 있는 특별한 팝업 스토어에도 깜짝 방문했으며, 현장을 직접 둘러보고 팬들과 가까이서 소통하는 등 전 세계 음악 팬들과 만남의 영역을 점차 넓혀가고 있다.

한편, 라이즈는 10월 30일 로즈몬트 시어터(Rosemont Theatre)에서 펼쳐지는 공연으로 투어의 열기를 잇는다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]