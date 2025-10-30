‘GK 듀오’ 男 이창우-女고채은, H리그 드래프트 1순위로 SK호크스-대구시청행… 지명률 53.2%

남자 드래프트 전체 1순위로 SK호크스에 지명된 한국체대 이창우(왼쪽). 사진=한국핸드볼연맹 제공

1순위 영광과 함께 설레는 출발을 알린다.

한국핸드볼연맹은 30일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 신한 SOL뱅크 2025~2026 핸드볼 H리그 남녀부 신인드래프트를 개최했다.

남자부에는 총 22명, 여자부에는 총 25명이 이날 드래프트에 도전장을 내밀었다. 이 가운데 1순위 영광을 가져간 건 이창우(한체대)와 고채은(대전체고)이다.

남자부 1순위 지명권을 가져간 SK호크스가 이창우를 데려간다. 이창우는 2023년 세계선수권과 항저우 아시안게임 그리고 올해도 아시아선수권에서 태극마크를 짊어진 국가대표 골키퍼다. 일찌감치 이번 드래프트 최대어로 분류됐다.

이창우는 “1순위를 기대하고 있었지만, 확신은 없었다. 이렇게 1순위가 돼 기쁘다. 한국 핸드볼의 부흥을 이끌어내고 싶다”며 “인상보다 팀의 우승이 중요하기 때문에, 팀 우승을 위해 노력하겠다”고 목소리를 높였다.

사진=한국핸드볼연맹 제공

2순위로 선수를 뽑은 충남도청은 원광대 센터백 최지성을 데려갔다. 최지성은 2017 U-16 대표팀 출신으로 2025 대학통합선수권에서 팀 우승을 이끌었다. 이어 인천도시공사가 3순위로 강원대 레프트백 김도현을 택했고, 4순위 하남시청이 나의찬(경희대·센터백), 5순위 두산이 김준영(경희대·라이트백) 등을 데려갔다.

충남도청, 인천도시공사, 하남시청이 각 3명의 선수를 뽑았고 두산과 SK호크스는 각 1명을 충원했다. 이로써 남자부 지원자 22명 중 11명이 지명돼 지명률 50%를 마크했다.

여자 드래프트 전체 1순위로 대구시청에 지명된 대전체고 고채은. 사진=한국핸드볼연맹 제공

여자부 1순위 고채은은 대구시청의 품에 안겼다. 고채은은 지난해 U-18 대표팀에서 활약했고 올해는 U-20 대표팀에도 뽑힌 국가대표 골키퍼다. 고채은은 “저를 믿고 1순위로 뽑아주셔서 감사드린다. 부족하지만 노력해서 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다”며 “리그에 들어가 팀 순위도 올리고 신인상도 타서 부모님께 효도하겠다”는 소감을 전했다.

2번째로 선수를 뽑은 부산시설공단은 무안고 라이트백 박히원을 택했다. 3순위 서울시청은 정아린(한체대·라이트윙), 4순위 광주도시공사는 윤별(조대여고·라이트윙)을 데려갔다.

5순위 삼척시청은 대구체고 레프트윙 박찬희로 포지션 보강에 나선다. 6순위 인천광역시청은 장은성(황지정보산업고·피벗), 7순위 경남개발공사는 신예은(대전체고·라이트윙), 8순위 SK슈가글라이더즈는 김단비(한국체대·라이트백)을 각각 지명했다.

인천광역시청이 총 3명으로 가장 많은 선수를 지명했다. 경남개발공사·부산시설공단·광주도시공사·대구광역시청이 각 2명을 데려갔다. 지원자 25명 중 총 14명이 지명돼 여자부는 56% 지명률을 기록했다.

신인들은 다음달 15일 남자부 두산과 SK호크스의 맞대결로 포문을 여는 새 시즌 H리그에서 6개월간의 대장정을 함께 할 예정이다.

사진=한국핸드볼연맹 제공

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

