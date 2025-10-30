유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의로 검찰 송치…‘충격’

사진= 뉴시스 제공

유명 연예인 부부의 아들 A씨(31)가 결혼 생활 중 아내를 폭행하고 협박한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

30일 뉴시스 보도에 따르면, 경기 구리경찰서는 지난달 30일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(운전자 폭행 등), 협박, 업무방해 혐의로 A씨를 의정부지방검찰청에 송치했다.

A씨는 지난해 9월 29일 오전, 경기 구리시 교문동 인근에서 당시 아내였던 B씨(28)가 차량을 운전하려 하자 얼굴을 때리고, 경찰에 신고하지 못하도록 휴대전화를 빼앗은 뒤 협박한 혐의를 받고 있다.

두 사람은 이후 법적 조정을 거쳐 지난 3월 5일 이혼이 성립된 상태로 알려졌다.

B씨는 뉴시스와의 인터뷰에서 “연애할 때부터 폭력적인 면이 있었지만, 결혼을 앞두고 있어서 그냥 참고 넘겼다”며 “당시엔 내가 참으면 될 거라고 생각했지만, 가족까지 힘들어지는 걸 보고 후회했다”고 심경을 전했다.

이에 대해 A씨 측은 “연인 관계에서 다투다 보면 말다툼이나 신체 접촉이 있을 수 있다”며 “사실관계가 완전히 밝혀진 것은 아니다”라고 해명했다.

경찰은 사건 관련 증거와 진술을 확보해 송치했으며, 검찰은 조만간 본격적인 수사에 착수할 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]