연극 ‘비밀통로’ 김선호→김성규 라인업 확정…2026년 개막

연극 ‘비밀통로’가 26년 2월 개막을 앞두고 화려한 캐스팅 라인업을 공개했다.

30일, 제작사 콘텐츠합은 자사 소셜미디어를 통해 “연극 ‘비밀통로’가 배우 김선호, 양경원, 김성규, 이시형, 강승호, 오경주 캐스팅을 확정하고 내년 2월 대중에게 첫선을 보일 예정”이라고 공식 발표했다.

연극 ‘비밀통로’는 낯선 공간에서 생의 기억을 잃은 채 마주한 두 사람이 서로 얽힌 기억이 담긴 책들을 통해 생과 사, 사이 작은 틈새에서 읽게 된 인연과 죽음, 반복된 생에 대한 복습을 다루는 이야기다.

김선호, 양경원, 김성규는 언제부터인지 익숙한 시간을 보내온 듯한 남자 '동재' 역을, 이시형, 강승호, 오경주는 낯선 공간에서 질문을 퍼붓기 시작하는 남자 '서진' 역을 맡았다.

1인 다역으로 쉽지 않은 캐릭터 연기에 도전, 아주 오랫동안 반복된 삶과 죽음을 섬세하고 유쾌하게 표현하며 극을 더욱 풍성하고 다채롭게 만들 믿고 보는 배우 6인의 캐스팅 라인업은 이미 이름만으로도 공연에 대한 기대를 드높이고 팬들과 관객들의 마음을 설레게 만들며 벌써부터 화제를 모으고 있다.

‘비밀통로’는 일본 연극계를 대표하는 극작가 겸 연출가인 마에카와 토모히로의 ‘허점의 회의실’ 원작을 한국적 정서와 현대적 감각으로 각색한 작품이다. 일본 최고의 연극상인 요미우리연극대상에서 최우수연출가상, 최우수작품상을 여러 차례 수상한 그는 ‘산책하는 침략자’, ‘태양’ 등 이미 많은 작품이 국내에서 번역극으로 공연됐을 정도로 큰 사랑을 받고 있다.

또한 ‘젤리피쉬’, ‘온더비트’, ‘살아있는 자를 수선하기’ 등 인간의 심리를 첨예하면서도 동시에 따뜻하게 다루며 한국 연극계에서 독보적인 영역을 구축, 각광받고 있는 젊은 예술가 민새롬이 연출을 맡고, ‘산책하는 침략자’, ‘태양’ 등 마에카와 토모히로 작가의 작품을 다수 국내에 소개한 번역가 이홍이가 번역을 담당한다.

여기에 새롭고 독창적인 이야기를 개발하고 흥행에 성공시키며 관객과 함께 예술적 지평을 확장하고 있는 공연 제작사 콘텐츠합이 제작을 맡아 신뢰를 더욱 높인다.

한편, 화려한 캐스팅 라인업을 완성하며 2026년 기대작으로 떠오른 연극 ‘비밀통로’는 내년 2월 대학로 소재의 공연장에서 개막할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

