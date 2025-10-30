김희철→타블로 사과 행렬 이어진 사연? ‘김희철의 추카추카추’

사진= 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’ 화면 캡처

‘김희철의 추카추카추’에서 릴레이 사과 사태가 벌어졌다.

30일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 두 번째 편에는 얼마 전 데뷔 22주년을 맞이한 힙합

그룹 에픽하이가 게스트로 출연했다. 에픽하이는 이날 대표곡 <Fly>를 부르며 깜짝 등장, 현장을 뜨겁게 달궜다고 전해져 기대를 모은다. 22년에 빛나는 에픽하이의 노련한 무대 매너와 완벽 호흡을 제대로 증명했다는 후문이다.

에픽하이와 김희철의 찐친 우정 또한 관전 포인트로 알려졌다. 서로 공격을 주거니 받거니 하던 중 호스트 김희철의 깜짝 발언에 현장이 초토화됐다는 후문. 김희철이 에픽하이에게 무릎까지 꿇었다고 알려져 이날 녹화 중 무슨 일이 있었는지 궁금케 한다.

또한, 얼마 지나지 않아 타블로까지 사과 행렬에 동참했다고. 미쓰라와 투컷이 타블로를 빠르게 ‘손절’에 나서는 등 제대로 ‘투닥 케미’를 선보였다고 전해진다.

한편 '김희철의 추카추카추' 2회는 10월 30일(목) 오후 8시 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 소규모 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다. 매주 목요일 오후8시에 에피소드가 공개될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

