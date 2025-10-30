“AI로 소환한 명인”…故조공례 오마주에 담은 무형유산의 미래

‘2025 무형유산축전’ 주제 공연 ‘소리로 남은 이름, 조공례’가 고(故) 조공례 명인 탄생 100주년을 맞이해 화제를 모으고 있다.

지난 23~26일 전주에서 열린 ‘2025 무형유산축전’에서는 딥페이크(Deep fake)와 딥보이스(Deep voice) 기술을 활용해 세상을 떠난 남도 소리의 거목 조공례 명인을 무대 위에서 재현해 관람객들의 이목을 집중시켰다.

전통 예술에 첨단 기술을 접목하는 파격적인 시도를 이끈 우인기 총감독, 연출을 총괄한 김희신 감독과 함께 기획 의도와 숨겨진 이야기를 들어봤다.

◆ “가장 토속적인 소리, 가장 첨단적인 기술로”

이번 공연의 핵심은 ‘기술’과 ‘전통’의 공존으로 꼽을 수 있다. 공연 전체를 아우른 우인기 총감독은 기획 배경에 대해 “고 조공례 명인의 소리는 농부들의 노동과 흙냄새를 싣고 울려 퍼진, 가장 질박하고 투박한 남도의 혼이었다. 그 소리에 담긴 질곡의 삶과 예술혼을 100년이 지난 지금 어떻게 가장 생생하게 전달할 수 있을까 고민했다”고 밝혔다.

연출가 김희신 감독은 “결론은 딥보이스와 딥페이크였다. 조공례 명인의 사진 자료와 동영상을 활용해 AI 캐릭터를 생성하고, 기존 인터뷰 및 노래 자료를 복원해 명인의 목소리를 되살리는 작업에 집중했다”며 “관객들은 마치 명인이 살아 돌아와 ‘워매! 으짜까. 이 몸이 이렇게 다시 세상에 나서게 될 줄, 꿈엔들 생각이나 했겄소?’라며 말을 건네는 듯한 감동을 느낄 수 있는 점에 주목했다”고 설명했다.

조공례 명인의 삶은 결코 순탄치 않았다. 열일곱 나이에 위안부 징집을 피하기 위해 시집을 갔고, 남편은 북해도로 징용을 떠나 다른 여인을 데리고 돌아오는 등 시대의 횡포와 사회적 삶의 기준에 아픔을 겪었다. 모진 시집살이와 고통 속에서도 그녀를 붙든 건 오직 노래였다. 김희신 감독은 “소리는 그녀의 삶을 견디게 한 힘이자 희망이었고, 우리는 이 ‘소리로 남은 이름’의 진정성에 주목했다”고 강조했다.

우인기 총감독은 명인의 예술적 업적뿐 아니라 그녀의 드라마틱한 ‘삶의 서사’를 이끌어 내는데 무게를 두었다. “명인의 소리가 질박하고 투박했지만, 그 안에 한(恨)과 흥(興)이 공존했다는 평가는 바로 그 고난의 삶을 예술로 승화시킨 결과”라며 “이번 공연은 명인의 소리가 단순한 옛 노래가 아니라 우리네 삶을 이어주는 숨결과 같다는 메시지를 전한 것”이라고 밝혔다.

◆ ‘상사소리’로 완성된 3대 소리 가계의 유산

‘소리로 남은 이름, 조공례’ 공연의 절정은 복원된 명인과 후대 소리꾼들의 협연의 순간이었다. 조공례 명인의 막내딸이자 뒤를 이어 예능보유자로 지정된 박동매 선생과 남도들노래보존회가 무대에 올랐다.

김희신 감독은 “‘내가 하늘로 온지 28년 만에 처음 맞춰보는 소리라 잘 맞을랑가 모르겄네’라고 복원된 명인이 묻고, 소리꾼들이 ‘예!’하고 답하는 장면은 세대를 초월한 예술적 교감을 보여주었다”고 강조했다.

또 한 가지 중요한 것은 조공례 선생의 음원과 남도들노래가 합을 맞추는 것이었다. 우인기 총감독은 현재 음반 중 흥겨운 곡은 러닝타임이 긴 ‘진도아리랑’ 밖에 없었기에 남도들노래 보존회와 협의 끝에 조공례 선생이 부른 ‘상사소리’ 녹음본을 활용해 선창(조공례), 후창(박동매), 합창(남도들노래)로 이어지는 3단 구성을 완성했다.

조정옥에서 조공례, 그리고 박동매로 이어지는 3대 소리의 가계도를 무대 위에서 완성하는 의미 있는 순간이 탄생했고, 명인의 딸 박동매 선생은 무대가 끝난 후에도 감격과 감동의 순간을 잊지 못했다.

우인기 총감독은 “‘무형유산이 살아 있다는 것은 바로 우리가 살아 있다는 증거’라는 무대 위 명인의 마지막 메시지처럼 전통과 미래가 공존하는 ‘2025 무형유산축전-화락연희’의 의미를 되새길 수 있었다”고 이번 축제의 의미를 밝혔다.

