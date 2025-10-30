랭킹닭컴·컴투스, ‘서머너즈 워: 러쉬’ 컬래버 공개

이미지=랭킹닭컴

닭가슴살 및 간편 건강식 전문 플랫폼 랭킹닭컴(대표 김도형)은 글로벌 게임사 컴투스(대표 남재관)의 방치형 디펜스 RPG ‘서머너즈 워: 러쉬’와 손잡고 이색 제휴 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 협업은 오는 11월 11일까지 랭킹닭컴 공식몰과 서머너즈 워: 러쉬 공식 카페를 통해 진행되며 게임 유저와 건강식 소비자 모두가 즐길 수 있는 기획전과 참여형 이벤트가 함께 마련됐다.

먼저 랭킹닭컴은 ‘서머너즈 워: 러쉬’ 컬래버 한정 패키지 상품을 선보인다. 해당 패키지는 BBQ 크리스피 치킨 혼합 6팩과 점보 볶음밥 혼합 4팩으로 구성되어 있으며 이벤트 기간 동안 특별 할인가로 구매 가능하다.

또한 구매 고객 중 선착순 1만 명에게는 다양한 게임 아이템을 얻을 수 있는 ‘서머너즈 워: 러쉬’ 전용 교환 쿠폰이 증정된다.

서머너즈 워: 러쉬 공식 카페에선 게임을 즐기는 유저를 위한 참여형 이벤트도 동시에 진행된다. 간단한 참여만으로도 선착순 5,000명에게 ‘랭킹닭컴 1만 원 할인 쿠폰’이 지급되며 추첨을 통해 20명에게는 ‘서머너즈 워: 러쉬 전용 패키지’를 추가 증정한다.

랭킹닭컴 관계자는 “건강한 식문화를 추구하는 랭킹닭컴이 글로벌 인기 IP와 협업해 게임 팬들과 새로운 접점을 만들 수 있어 의미 있다”며 “앞으로도 고객이 흥미롭게 참여할 수 있는 이색 브랜드 협업을 지속 확대할 예정”이라고 밝혔다.

한편 ‘서머너즈 워: 러쉬’와 ‘랭킹닭컴’ 제휴 이벤트에 대한 자세한 내용은 양사 공식 커뮤니티 및 랭킹닭컴 공식몰에서 확인할 수 있다.

