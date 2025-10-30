물오른 이청용·합류한 이동경, 울산의 안양전 승리 이끌까

울산 이동경. 사진=울산 HD 제공

살아난 이청용과 전역 후 합류한 이동경이 울산 HD를 구할까.

울산은 오는 11월1일 오후 4시 30분 안양종합운동장에서 FC안양과 하나은행 K리그1 2025 35라운드에 나선다. 울산은 승점 41(10승11무13패)로 9위에 올라 있다. 이날 승리하면 8위 안양(승점 42)과 순위를 맞바꿀 수 있다.

울산은 노상래 감독 대행 체제에서 제자리를 찾고 있다. 지난 18일 광주FC(2-0 승)를 시작으로 21일 산프레체 히로시마(1-0 승), 26일 대구FC(1-1 무)전까지 3경기 무패를 달리고 있다.

눈여겨볼 선수는 최근 물이 오른 ‘추가시간 사나이’ 이청용이다. 이청용은 지난 광주전에서 후반 추가시간 페널티킥을 성공시키며 방점을 찍었다. 이어 대구전에서도 추가시간에 골망을 흔들었다.

이청용은 “계속 기다리던 골이라 간절한 마음이 컸다. 많은 시간이 남은 건 아니었지만, 충분히 기회가 올 거라 생각했다. 빨리 다음(득점 후)을 시작하고 싶었다”라고 말했다. 그러면서 “광주·히로시마·대구전까지 패하지 않았다. 홈에서 대구를 이기지 못해 아쉬지만 결과뿐 아니라 내용도 충분히 좋았다. 앞으로 일정이 큰 힘이 될 것 같다. 매 경기 쉽지 않겠으나 차분히 기다리면서 준비하며 좋은 결과로 시즌을 마무리할 수 있을 것으로 기대한다”고 자신감을 드러냈다.

이동경의 합류는 천군만마와 같다. 지난 28일 김천 상무에서 전역했다. 올 시즌 김천에서 34경기 13골 11도움으로 맹활약했다. 특히 지난 25일 전북 현대 원정에 경기에서는 1골을 포함해 팀의 3골에 모두 관여하며 3-2 승리를 이끌었다.

이동경은 “1년 반 동안 정말 뜻깊은 시간이었다. 이제 울산의 반등을 위해 모든 걸 쏟겠다. 7위로 마무리할 수 있도록 그 목표만 갖고 경기에 임할 것”이라고 다짐했다.

울산은 이번 시즌 안양을 상대로 1승1무1패를 기록 중이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]