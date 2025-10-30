‘굿뉴스’ 변성현 감독 지스타 온다…지콘 마지막 연사 합류

넷플릭스 영화 굿뉴스를 선보인 변성현 감독. 뉴시스

올해 국제 게임 전시회 지스타 2025는 볼거리가 다채롭다. 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’ 변성현 감독까지 방문을 예고하며 행사에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

지스타조직위원회는 30일 지스타 2025의 추가 정보와 콘텐츠를 공개했다. BTC 제2전시장 추가 참가사와 지콘(G-CON) 마지막 연사, 인디쇼케이스 2.0: 갤럭시 참가사 명단, 그리고 지스타 2026 현장 접수 일정을 발표했다.

◆BTC 제2전시장, ‘블리자드’ 참가 확정

다수의 해외 유명 개발사가 참가를 확정한 BTC 제2전시장에 블리자드 엔터테인먼트가 공식 참가를 추가로 확정했다.

블리자드는 지스타 현장에서 자사 대표 IP를 기반으로 한 체험형 부스를 선보이며, 시연 콘텐츠 외에도 팬과 직접 소통할 수 있는 다양한 현장 이벤트를 준비 중이다. 또 지스타 기간 동안 진행되는 e스포츠 프로그램 지스타컵(G-STAR CUP)에도 조직위와 연계하여 콘텐츠를 운영하며 관람객에게 다양한 경험을 제공할 예정이다.

이로써 제2전시장에서는 블리자드 엔터테인먼트, 반다이남코 엔터테인먼트, 세가/아틀러스, 워호스 스튜디오, 유니티 등 세계적인 개발사들이 한자리에 모여 다채로운 체험형 콘텐츠를 선보일 예정이다. 각 사의 대표작 시연, 팬 이벤트, 인터랙티브 프로그램이 결합된 BTC 제2전시장은 지스타 2025의 핵심 체험 공간이자 글로벌 게이밍 트렌드를 체감할 수 있는 중심 무대가 될 전망이다.

지스타 2024 현장 모습. 신정원 기자

◆‘굿뉴스’ 변성현 감독, 지콘 2025 마지막 연사 합류

내러티브를 주제로 세계 각국의 창작자들이 한자리에 모이는 지콘 2025에 영화감독 변성현이 방문한다. 변 감독은 영화 굿뉴스, 불한당: 나쁜 놈들의 세상, 킹메이커, 길복> 등 현대 한국 사회를 날카롭게 비추는 작품들로 독보적인 서사를 구축해온 창작자다.

유머와 냉소, 현실과 허구를 교차시키며 인간의 욕망과 권력의 구조를 해부하는 그의 연출은, 한국 영화계에서 가장 감각적이고 도발적인 스토리텔링으로 평가받고 있다.

이번 세션 ‘블랙코미디로 시대를 이야기하다 – 변성현 감독의 내러티브’에서는 넷플릭스 대한민국 콘텐츠 부문 1위에 오른 최신작 굿뉴스를 중심으로 사실과 허구를 교차시켜 사회를 풍자하는 독특한 서사 구조, 그리고 관객의 몰입을 극적으로 유도하는 연출법을 탐구한다.

또한 불한당, 킹메이커, 길복순 등에서 드러난 비선형적 구조와 갈등의 미학, 그리고 시대를 향한 냉소를 신선한 창작 에너지로 전환하는 변성현 감독만의 인사이트가 공개될 예정이다.

이번 세션을 통해 변 감독은 게임, 영화, 음악 등 다양한 산업의 창작자들에게 이야기의 힘으로 세계를 해석하고, 감정을 설계하며, 하나의 IP를 확장시키는 방법론을 제시한다.

◆인디쇼케이스 2.0: 갤럭시 확대·지스타 2026 현장 참가 접수

인디쇼케이스 2.0: 갤럭시 참가사 명단에는 다양한 장르와 개성을 지닌 국내외 인디 개발사가 포함됐다. 특히 올해는 해외 참가사의 비중이 절반을 차지하는 만큼 관람객은 참신한 아이디어로 개발된 다양한 국가의 게임을 직접 시연해 볼 수 있다. 스팀덱(유통사: 코모도)을 비롯해 유니티 등 글로벌 파트너사와의 협업도 강화돼 개발자와 관람객이 함께 참여하는 체험형 부스와 전시 프로그램이 운영 될 예정이다.

또 이번 지스타 2025 현장에서는 지스타 2026 전시 참가사 접수가 진행된다. 지스타 2026의 BTB(비즈니스) 및 BTC(일반관람) 전시 참가를 희망하는 기업은 전시 기간 중 사전 접수가 가능하다. 현장 등록 기업에게는 부스 희망 위치 배정과 부스 참가비 할인 등 현장 등록 인센티브가 제공된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

