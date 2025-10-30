한국관광공사, 소노인터내셔널과 국내관광 활성화 맞손

한국관광공사는 소노인터내셔널과 공사 서울센터에서 국내관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 ‘대한민국의 숨은 매력을 발견하는 여행, 스테이앤 익스플로어(Stay & Explore)’ 캠페인을 공동 추진해 국내여행 수요를 확대하고 지역경제에 활력을 불어넣고자 마련됐다.

먼저, 양 사는 이번 협약을 시작으로 지역 체류여행에 힘을 쏟는다. 전국 18개 소노호텔앤리조트 지점이 있는 지역과 연계해 해당 지역에서만 만나볼 수 있는 특별한 체험 콘텐츠를 소개한다.

▲순천만 흑두루미 탐조(전남 순천) ▲진도 스냅&사운드 투어(전남 진도) ▲컬러헌팅 인 제주(제주 서귀포) 등 특색 있는 로컬체험과 소노호텔앤리조트의 숙박 및 조식이 포함된 패키지 상품을 선보인다.

오는 31일부터는 최근 각 지역에서 주목받는 새로운 여행코스를 소개하고 SNS 방문 인증 이벤트를 연다. 아울러 숙박객을 대상으로 주변 숨겨진 관광지 정보가 담긴 엽서를 제공하고, 손 편지를 대신 배송해 주는 이벤트를 마련해 새로운 재미를 더한다는 계획이다. 이벤트 참여자들에게는 추첨을 통해 숙박권을 포함한 다양한 경품을 제공한다.

캠페인과 관련한 자세한 내용은 오는 31일부터 대한민국 구석구석 누리집에서 확인할 수 있다.

이상민 한국관광공사 국민관광본부장 직무대리는 “숙박과 체험이 결합한 체류형 여행은 지역관광 활성화의 핵심 동력”이라며 “이번 협업을 통해 지역의 숨은 관광자원을 국민에게 널리 알리고, 국내 여행에 대한 관심을 높이겠다”고 밝혔다.

한편, 공사는 오는 31일부터 12월 16일까지 홍천 비발디파크에서 ‘여행가는 가을’과 연계한 팝업스토어를 운영한다. 대한민국 관광공모전(사진 부문) 수상작을 만나볼 수 있다. 국내 여행지 할인 혜택을 제공하는 다양한 프로그램을 준비했다. 또한, 디지털 관광주민증 신규 가입자에게는 최소 1만 원에서 최대 100만 원 상당의 여행 경품 당첨 기회를 제공하는 ‘이달의 여행운’ 이벤트도 오는 11월 28일까지 진행된다.

