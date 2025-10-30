이루밍스터디카페, 수원 메쎄 창업박람회 참가

사진=이루밍스터디카페

프리미엄 무인 스터디카페 브랜드 이루밍스터디카페가 오늘부터 11월 1일까지 3일간 수원메쎄에서 개최되는 ‘제26회 제일 창업박람회 IN 수원’에 참가하여 예비 창업자들에게 스터디카페 시장의 새로운 성공 비전을 제시한다고 30일 밝혔다.

이루밍은 AI 데이터 기반의 검증된 수익성과 체계적인 운영 시스템을 통해 스터디카페 창업의 새로운 패러다임을 선도할 예정이다.

이루밍스터디카페는 단순한 예측이 아닌, AI 분석 데이터로 검증된 수익성을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 전 매장의 빅데이터 분석 결과는 이루밍이 '단골 고객의 높은 선호도를 자랑하는 최상위권 매장'임을 명확히 보여준다. 특히 타 스터디카페 대비 첫 구매 건수, 좌석 회전율, 재구매 건수가 높으며 좌석 단가 및 총 매출액 부문에서도 상위권을 차지하고 있다.

이러한 지표는 꾸준한 신규 고객 유입과 낮은 고객 이탈률로 이어져 안정적이고 높은 수익을 지속적으로 창출하고 있음을 입증한다. 이루밍 관계자는 "불확실한 창업 시장에서 숫자로 증명된 수익 모델은 예비 창업자들에게 강력한 확신을 줄 것"이라고 강조했다.

창업 시장에서 운영 효율성은 성공의 필수 요소다. 이루밍스터디카페는 최첨단 무인 시스템을 통해 점주의 시간과 노력을 절감시킨다. 무인 키오스크, CCTV, IoT 냉난방 제어 시스템 등 스마트 기술이 매장 운영의 대부분을 자동화하며, 인건비 부담을 최소화한다. 점주들은 하루 단 2~3시간을 할애하여 청소 및 비품, 간식 관리만으로도 매장을 운영할 수 있다. 이처럼 낮은 노동 강도는 직장생활과 병행하는 투잡 창업자는 물론, 창업 경험이 전무한 초보 창업자에게도 매력적인 기회로 작용하여, 최소한의 투자로 효율과 수익을 창출할 수 있는 솔루션으로 평가받고 있다.

이루밍스터디카페는 단순히 저렴한 공간을 넘어, '학습(Education)과 동기부여(Motivation)를 결합한 에듀모티베이션(EduMotivation)'이라는 철학을 바탕으로 고객 경험을 차별화한다.

AI 공기청정 시스템, 이루밍만의 시그니처 조향, 최고급 원두 무료 제공, 최적화된 스터디룸 등 오감을 만족시키는 공간 디자인과 서비스는 고객들의 학습 효율을 극대화한다. 이러한 프리미엄 가치는 높은 고객 만족도로 이어져 안정적인 재방문율과 고객 충성도를 확보한다. 이는 경쟁 우위를 확보하고 가격 경쟁 없이도 안정적인 고객 유입을 가능하게 하여, 점주의 지속적인 매출 상승을 견인하는 핵심 동력으로 작용한다.

이루밍스터디카페는 이번 박람회 기간 중 부스를 방문하여 상담하는 예비 점주를 위해 특별 혜택을 마련했다. 현장 상담 후 가계약시 '최고급 원두커피 머신기'를 무상 증정하며(박람회 기간 한정), 성공적인 운영을 위한 상권 분석 및 마케팅 전략 등 컨설팅 솔루션을 제공한다.

이루밍스터밍카페 운영사인 이루밍 이정연 대표는 "이번 박람회는 AI 데이터 기반의 무인 운영 시스템과 차별화된 브랜드 철학을 직접 확인하고, 성공 창업의 비전을 함께 만들어갈 좋은 기회"라며 "이루밍 스터디카페 공식 카카오채널을 통해 박람회 입장권을 요청하시면 무료 입장권도 제공하고 있으니 많은 예비 창업자들의 방문을 바란다"고 밝혔다.

황지혜 기자

