체육공단, 2025년 사회적 경제 기업 찾아가는 기획전 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 사회적 경제 기업의 신규 판로를 지원하고 지역경제 활성화를 돕기 위한 ‘2025년 사회적 경제 기업 찾아가는 기획전’을 연다.

오는 31일까지 올림픽회관에서 진행되는 이번 행사는 체육공단, 서울시 그리고 서울시사회적경제지원센터가 협업을 통해 올림픽회관 입주 체육단체 임직원을 대상으로 사회적 가치를 실현 중인 사회적 경제 기업의 우수 제품을 소개하고, 공공기관의 사회적 경제 제품 구매 확대와 인식 제고를 위해 마련됐다.

이번 기획전에는 ‘폐자원을 활용한 업사이클링 제품’, ‘친환경 생활용품’, ‘수공예 생활잡화’ 등 서울시에 소재한 15개 우수 사회적 경제 기업이 참여한 가운데 총 90여 종의 다양한 제품을 선보인다. 또한 기획전과 연계해 현장에서 사회적 경제 기업 담당자가 희망부서를 대상으로 30여 건의 1대 1 맞춤형 구매 상담을 진행하고, 100여 명의 임직원에게 사회적 경제 이해 및 공공 구매 활성화를 위한 교육을 제공한다.

체육공단 관계자는 “이번 행사가 사회적 경제 기업이 새로운 유통 판로를 확보해 자생력을 키울 수 있는 계기가 되길 바란다.”라며, “앞으로도 사회적 경제 기업의 성장과 지속 가능한 사회적 경제의 실현을 위한 노력을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

이혜진 기자

