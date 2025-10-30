‘아시아 교류전’ KT, 일본-대만 라쿠텐과 한판 승부… 응원단도 파견한다

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT는 30일 “오는 11월7일부터 9일까지 대만 타오위안시 정부가 주최하는 아시아 프로야구 교류전에 참가한다”고 밝혔다.

이번 교류전은 대만 타오위안시의 초청으로 열린다. 한국과 대만, 일본 등 3개국의 야구 문화를 교류하고, 스포츠 관광을 활성화하기 위해 마련됐다.

KT를 비롯해 대만 라쿠텐 몽키스, 일본 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 등 세 팀이 참가하며 라쿠텐 타오위안 야구장에서 친선 경기를 가질 예정이다. KT는 7일 라쿠텐 골든이글스, 9일 라쿠텐 몽키스와 각각 경기를 치른다.

일본 와카야마 마무리 캠프에 참가 중인 KT 선수단이 교류전에 참가해 경험을 쌓는다. 또한 응원단을 파견해 한국의 응원 문화를 전파할 예정이다.

경기장을 방문한 팬들에게는 선착순으로 구단 유니폼 로고가 담긴 응원 부채를 증정한다. 3개 구단의 치어리더들이 합동 공연을 펼치는 등 다양한 이벤트도 진행한다.

한편, KT는 11월 7일과 9일 열리는 교류전을 구단 공식 유튜브 채널인 위즈티비를 통해 생중계할 예정이다.

