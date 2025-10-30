“최강 마운드 꾸리는 데 일조하겠다” 정재훈 코치, 친정 두산 복귀

사진=두산 베어스 제공

‘곰 수호신’이 돌아온다. 프로야구 두산은 30일 정재훈 투수코치를 영입했다.

정 코치는 현역 시절 12시즌간 두산의 뒷문을 든든하게 지켰으며, 베어스 프랜차이즈 통산 홀드 1위(84개)와 세이브 2위(139개)에 올라있다. 은퇴 후에는 두산베어스 퓨처스 팀(2군) 투수코치로 지도자 생활을 시작해 1군 불펜코치와 메인 투수코치를 거친 후 KIA 투수코치를 역임했다.

나아가 두 구단에서 모두 한국시리즈 우승을 경험하는 등 투수 육성 능력과 지도력을 인정받았다.

사진=두산 베어스 제공

정 코치는 “두산으로 다시 돌아와 감회가 새롭다. 과분한 사랑을 보내주셨던 팬분들을 다시 만날 생각에 설렌다“며 ”젊은 투수들이 눈에 많이 띈다. 김원형 감독님을 잘 보필해 리그 최강의 투수진을 꾸리는 데 일조하겠다”고 밝혔다.

정재훈 코치는 11월 초 두산의 마무리 캠프가 진행 중인 일본 미야자키로 합류 예정이다.

한편 김원형 감독 선임 이후 홍원기 수석코치, 손시헌 퀄리티컨트롤(QC) 코치, 정재훈 투수코치를 영입한 두산은 코칭스태프 구성을 조속히 마무리할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]