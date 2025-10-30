DKZ 완전체 컴백, 3박자 완벽한 음악의 ‘맛’

그룹 DKZ(디케이지)가 처음 '맛'보는 음악으로 돌아온다.

DKZ(세현·민규·재찬·종형·기석)는 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 'TASTY'를 발매한다.

'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 다채로운 장르 속에 성숙해진 감정선, 돈독한 팀워크가 어우러진 앨범을 예고한 가운데, 다음은 DKZ의 컴백이 기대되는 세 가지 이유다.

◆ 6가지 음악의 맛…DKZ표 풀코스 '음악 만찬'

'TASTY'에는 타이틀곡 'Replay My Anthem(리플레이 마이 앤썸)'을 비롯해 'Appetite(애피타이트)', 'Love Game(러브 게임)', 'Best Friends(베스트 프렌드)', 'Kick Down(킥 다운)', 'Eyes On You(아이즈 온 유)' 등 총 6곡이 수록됐다.

DKZ는 댄스 팝, R&B, 록 힙합, 미디엄 템포 팝 등 다채로운 장르를 넘나들며 확장된 음악 세계를 펼쳐낸다.

6가지 각기 다른 음악의 맛으로 폭넓은 소화력을 과시, DKZ는 리스너들의 귓가를 단번에 사로잡을 풀코스 '음악 만찬'을 대접할 전망이다.

◆ 완전체 시너지…현재 진행형 성장 증명

DKZ는 전작 이후 솔로 앨범 발매부터 뮤지컬, 드라마 등 다양한 영역으로 활동 반경을 확장하며 성공적인 '따로 또 같이' 행보를 펼쳐왔다. 이어 DKZ는 'TASTY'를 통해 다시 한번 뭉쳐 완전체 시너지를 발휘한다는 각오다.

돈독한 팀워크 속에 DKZ는 그간 개인 활동을 하며 쌓은 음악적 역량을 집약, 현재 진행형의 성장 서사를 팬들에게 증명해 보인다.

◆ 감각적 비주얼 변신…새로운 챕터 예고

DKZ는 컴백에 앞서 청초한 분위기의 Zero, 시크한 매력의 Invitation, 치명적인 Snare까지, 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 차례로 선보이며 감각적 비주얼 변신을 알렸다.

타이틀곡 'Replay My Anthem'은 헤어진 연인을 잊지 못해 기억 속에서라도 사랑을 재생하고 싶은 마음을 표현한 곡이다. 뮤직비디오에는 멤버들의 깊어진 감정선 속에 완성도 높은 퍼포먼스를 담아내 DKZ가 펼쳐낼 새로운 챕터를 예고했다.

