강하늘X차은우 ‘퍼스트 라이드’, 개봉 첫날 1위…누적 10만 돌파

배우 강하늘, 김영광, 차은우 주연의 영화 ‘퍼스트 라이드’가 개봉 첫날 박스오피스 1위로 출발했다.
30일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 집계에 따르면 퍼스트 라이드는 개봉 당일인 전날(29일) 8만2692명의 관객을 동원하며 누적관객수 10만3933명을 기록했다.
퍼스트 라이드는 끝을 보는 놈 태정(강하늘 분), 해맑은 놈 도진(김영광 분), 잘생긴 놈 연민(차은우 분), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석 분), 사랑스러운 놈 옥심(한선화 분)까지 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 이야기를 그린 코미디 영화다.
퍼스트 라이드의 등장으로 지난 12일간 연속 정상을 지켰던 일본 애니메이션 영화 극장판 체인소 맨: 레제편은 2위로 순위가 하락했다. 체인소 맨의 누적관객수는 262만8713명에 달한다. 3위는 8번 출구로, 누적관객수는 22만9427명으로 집계됐다.
