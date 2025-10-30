이강인, 질병으로 결장… PSG, 하위권 로리앙과 1-1 무승부

PSG 이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인(PSG)이 질병으로 결장했다. PSG는 하위권 로리앙와 무승부를 기록했다.

이강인은 30일 프랑스 로리앙의 스타드 뒤 무스투아르에서 열린 2025~2026 프랑스 리그1 10라운드 원정 경기에서 출전하지 않았다. 구단은 이강인이 질병으로 결장한다고 전했다. 이강인은 출전 명단에서 아예 제외됐다. 이강인이 결장한 건 지난 8월31일 툴루즈 원정 이후 약 두 달 만이다. 이강인은 올 시즌 12경기에서 1골을 기록하고 있다.

PSG는 로리앙과 1-1 무승부를 거뒀다. 승점 21(10승6무3패)이 된 PSG는 2위 AS모나코(승점 20)에 승점 1점 차로 앞서게 됐다.

PSG는 슈팅 수에서 15-5로 크게 앞섰지만 골 결정력 부재를 겪었다. PGS는 후반 5분 누누 멘데스의 선제골로 앞서갔지만 불과 1분 만에 로리앙 이고르 실바에게 동점골을 내줬다.

