아키텍트, 출시 8일 만에 구글플레이 매출 ‘1위’

아키텍트 구글플레이 매출 1위 등극. 드림에이지 제공

드림에이지는 초대형 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 출시 8일 만에 구글 플레이 스토어 매출 1위를 달성했다고 30일 밝혔다.

아키텍트는 대형 IP 중심의 경쟁이 치열한 MMORPG 시장 속에서 신규 IP로 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다. 출시 직후부터 꾸준한 입소문과 완성도 높은 콘텐츠로 이용자들의 호평을 얻으며, ‘언더독의 반란’을 현실로 만들어냈다.

드림에이지는 이용자들의 성원에 보답하기 위해 매출 1위 기념 특별 보상을 이벤트를 진행한다. 보상은 1차와 2차로 나누어 지급되며, 1차 보상으로는 중급 코스튬 소환 상자 10개, 중급 팬텀 웨폰 소환 상자 10개, 100만 골드가 제공되며, 이용자는 김실장 핫라인 게시글 내 쿠폰을 사용해 보상을 수령할 수 있다. 2차 보상으로는 코스튬 소환 쿠폰 10개, 팬텀 웨폰 소환 쿠폰 10개가 지급될 예정이며, 지급 일정과 방법은 추후 공식 채널을 통해 별도 안내될 계획이다.

아키텍트는 언리얼 엔진5 기반의 생동감 넘치는 캐릭터와 단일 채널 심리스 월드가 특징이다. 협동과 도전 중심의 콘텐츠에 비행·수영·등반 등 제약 없는 이동 시스템을 더해 탐험의 자유로움을 선사한다. ‘리니지2 레볼루션’, ‘제2의 나라’ 등을 개발한 박범진 사단의 역량이 집약된 작품이다.

드림에이지는 이용자 의견을 적극 반영하며 콘텐츠 완성도 향상과 서비스 안정화에 집중하고 있다. 오는 11월 5일에는 클랜 대항전인 신석 점령전이, 11월 12일에는 월드 거래소 도입과 외형 변경권 등 주요 업데이트를 순차적으로 선보일 예정이다. 지속적인 개선과 신규 콘텐츠 확대를 통해 장기적인 흥행 기반을 한층 공고히 할 계획이다.

이번 성과는 2022년 출범한 드림에이지가 퍼블리셔로서 처음 선보인 대형 프로젝트를 성공적으로 안착시켰다는 점에서 남다른 의미를 갖는다. 드림에이지는 이를 계기로 개발·운영·퍼블리싱 전 영역을 아우르는 종합 게임사로의 역량 강화에 속도를 내고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]