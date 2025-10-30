인도우(INDOW), 청춘의 순간을 노래하다

싱어송라이터 인도우(INDOW)가 새 싱글을 발매한다.

인도우의 새 싱글 'My Summertime'은 경쾌한 사운드와 인도우, sdy의 시원한 보컬이 돋보이는 밴드, 팝 장르의 곡으로 지나간 여름을 생각하며 자신의 목표를 향해 방황하고 나아가는 청춘의 이야기를 담아냈다.

특유의 일상적인 관점에서 풀어내는 가사로 누구나 공감하는 음악을 선보여온 인도우는 감미로우면서도 리드미컬한 목소리로 곡을 이끌었고 sdy의 활력 넘치는 보컬과 조화를 이루며 귀를 사로잡는다.

'My Summertime'에서도 인도우는 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터 행보를 이어갔고 sdy는 인도우의 기존 곡 '잊어', '빈집', '뭐 어때', '저 멀리', '산책' 등에 이어서 앨범 피처링과 앨범 작업에 참여해 존재감을 뽐냈다.

한편 인도우(INDOW)의 신곡 'My Summertime'은 오늘(30일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

