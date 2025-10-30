SM엔터테인먼트가 첸백시(첸·백현·시우민)의 주장을 반박했다.

29일 SM엔터테인먼트는 “변백현, 김종대, 김민석 측(이하 3인)의 입장문에 대해 말씀드린다”고 하며 “당사는 3인 측에 분쟁 종결에 대한 합의와 팀 활동은 별개의 문제라는 점을 명확히 한 바 있다”고 밝혔다.

SM엔터테인먼트는 “우선 분쟁 종결과 관련하여, 당사는 지금까지의 모든 분쟁에서 이긴 상황이었고, 이에 당사가 3인 측에 요구한 것은 2023년 6월 18일 자 기존 합의서에서 정한 개인 활동 매출액의 10%를 지급하라는 것 하나였으나, 아직 이행되지 않은 상태”라고 했다.

이어 “팀 활동에 참여하는 문제는 무리한 다수의 분쟁을 통해 양측 간의 신뢰가 크게 무너졌음은 물론, 엑소라는 팀에 끼친 피해 및 팬들과 멤버들에게 준 상처가 컸기 때문에, 기존 합의서를 이행하고 신뢰 회복을 위한 3인 측의 진지한 노력이 선행되는 것이 순리였다”고 강조하며 “3인 측은 10월 2일 2차 조정 기일 이후 당사가 제시한 모든 조건을 수용하며 합의 의사를 명확히 전달했다고 밝힌 것과 달리, 16일에 먼저 이의신청을 한 바 있다”고 했다.

SM엔터테인먼트는 “이러한 사정을 왜곡한 3인 측의 금일 발표에 당사는 큰 유감을 표하지 않을 수 없다”고 하며 “당사는 12월부터 시작될 엑소 활동에 최선의 지원과 노력을 다하겠다”고 전했다.

앞서 첸백시 소속사 INB100은 “2차 조정 기일(10월 2일) 이후 연말 엑소 완전체 컴백을 위해 SM이 제시한 모든 조건을 수용하며 합의 의사를 전달했다. 멤버들은 개인 일정을 모두 비우고 SM의 최종 답변을 기다리고 있었다”고 하며 “첸백시는 오랜 시간 함께한 팬들의 마음을 가장 소중히 여겼고, 엑소 완전체 활동을 간절히 바라는 마음으로 합의의 길을 택했다”고 입장을 밝힌 바 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

