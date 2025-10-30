더 시에나, 온수풀 ‘해피아워’ 시작

더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔이 11월 14일부터 2월 말까지, 겨울 대표 간식 군고구마와 어묵을 무료로 제공하는 ‘겨울 해피아워’ 를 시작한다.

본 이벤트는 더 시에나 호텔&리조트에서 매년 겨울 시즌 개막과 함께 진행되는 더 시에나의 시그니처 이벤트로, 38도의 따뜻한 야외 온수풀에서 여유롭게 수영을 즐긴 후, 달콤한 군고구마와 따끈한 어묵으로 몸과 마음을 녹일 수 있어 인기 이벤트로 손꼽힌다.

군고구마 어묵 무료 혜택은 매일 오후 8시부터 10시까지 제공되며, 더 시에나 리조트 GL층 야외 수영장 옆 일 캄포 풀 사이드 카페와 더 시에나 프리모 호텔 야외 온수풀 옆 카라라 풀 사이드 카페에서 운영 된다.

무료 겨울 간식 이외에도 컨텐츠와 즐길거리도 가득하다.

더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔 야외 온수풀에는 LED 스크린이 설치되어 있어 수영을 즐기며 재미있는 영화와 애니메이션도 관람할 수 있다. 매일 밤 더 시에나 리조트에서는 오로라&레이저쇼가 진행되며, 특히 더 시에나 프리모 호텔 야외 수영장에서는 국내 최초 야외 상시 운영되는 ‘미디어 파사드’ 쇼를 볼 수 있어 화제가 된바 있다.

더 시에나 리조트 관계자는 “매년 11월부터 2월까지 제공하는 군고구마 어묵 무료 혜택은 더 시에나의 시그니처 이벤트다. 특히 아이를 동반한 가족 고객들의 만족도가 높고, 가을 겨울 호캉스 재방문율이 높을 정도로 반응이 뜨겁다.”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

