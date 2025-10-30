허리 통증, MRI로 정확히 진단해야 신경차단술·성형술 치료 성과↑

허리디스크 환자가 빠르게 증가하고 있다. 과거에는 퇴행성 변화로 인해 중장년층에서 주로 나타나던 질환이었지만, 요즘은 20~30대 젊은 연령층에서도 흔히 진단된다. 스마트폰과 컴퓨터 사용이 늘고, 앉아 있는 시간이 길어지면서 허리에 지속적인 압박이 가해지기 때문이다.

특히 젊은 환자들은 허리 통증을 단순한 염좌나 근육통으로 여기고 방치하다가 병을 키우는 경우가 많다. 반면 척추관협착증은 주로 50대 이상에서 발생하는 퇴행성 질환으로, 비슷한 증상이라도 원인이 다르기 때문에 감별이 필요하다.

허리디스크는 척추뼈 사이의 디스크(추간판)가 손상되어 내부 수핵이 빠져나오면서 주변 신경을 압박해 통증을 유발하는 질환이다. 초기에는 허리나 엉덩이 통증으로 시작되지만 점차 다리 저림, 감각 저하, 근력 약화 등 하지 방사통으로 이어질 수 있다.

허리디스크의 정확한 진단을 위해서는 MRI 검사가 필수다. X-ray는 뼈의 형태나 골절 여부를 확인하는 데 유용하지만, 디스크와 신경의 압박 정도를 정밀하게 보기에는 한계가 있다. MRI는 척추 단면을 다양한 각도로 촬영해 디스크의 손상 정도와 신경 압박 부위를 선명하게 보여주는 검사로, 허리디스크 진단에 있어 가장 신뢰할 수 있는 방법이다. 간혹 MRI 영상과 증상이 일치하지 않는 경우에는 신경차단술을 통해 병변 부위를 확인하기도 한다.

치료는 증상의 정도와 디스크 손상 단계에 따라 달라진다. 초기에는 약물치료, 물리치료, 도수치료 등 보존적 치료만으로도 충분히 호전될 수 있다. 그러나 통증이 심하거나 지속되는 경우에는 주사치료를 시행한다. 대표적인 비수술적 주사치료에는 신경차단술과 신경성형술이 있다.

신경차단술은 영상장치(C-arm)를 보며 통증의 원인이 되는 신경 주위에 약물을 주입해 염증과 부종을 가라앉히는 치료법이다. 통증의 원인을 직접 차단해 신경의 과민 반응을 완화하고, 시술 시간은 20분 내외로 짧으며 국소마취로 진행되어 고령자나 내과 질환자도 부담 없이 받을 수 있다.

신경성형술은 신경차단술보다 한 단계 진보된 치료로, 꼬리뼈 부위에 1~2mm 크기의 특수 카테터를 삽입해 유착된 신경과 염증 부위에 직접 약물을 주입한다. 신경과 디스크가 붙어 있는 부위를 박리해 약물이 깊숙이 도달할 수 있도록 하여 통증의 근본 원인을 해결하는 것이 특징이다.

보존적 치료와 비수술적 치료로도 증상이 호전되지 않거나 신경 압박이 심한 경우, 수술적 치료를 고려한다. 대표적인 수술법으로는 미세현미경 디스크 제거술과 양방향 척추내시경 수술, 인공디스크 치환술이 있다. 미세현미경 디스크 제거술은 최소 절개를 통해 내시경을 삽입, 신경을 압박하는 디스크 조각만 정밀하게 제거하는 방법이다.

허리디스크 치료 후에는 생활습관 관리가 무엇보다 중요하다. 시술 후 통증이 줄었다고 방심하기보다, 허리에 부담을 주는 자세나 동작을 피해야 한다. 시술 후 1~2주간은 무리한 운동과 음주를 삼가고, 허리를 굽히거나 비트는 동작은 자제하는 것이 좋다.

또한 꾸준한 스트레칭과 걷기를 통해 허리 주변 근육을 강화하면 재발을 예방할 수 있다. 장시간 앉아 있을 때는 등받이에 쿠션을 대고 허리 곡선을 유지하며, 다리를 꼬는 자세나 구부정한 자세를 고치는 것이 필요하다.

서울바른세상병원 신경외과 양희석 원장은 “허리디스크는 누구에게나 발생할 수 있는 흔한 질환이지만, MRI를 통한 정밀 진단으로 원인을 정확히 파악하면 대부분 수술 없이도 호전될 수 있다”며 “신경차단술이나 신경성형술은 절개 없이도 통증을 효과적으로 줄일 수 있는 치료법으로, 환자의 상태에 맞게 적절히 적용하면 빠른 회복이 가능하다”고 전했다.

이어 “통증이 일시적으로 완화됐다고 치료를 중단하면 재발 위험이 높아지므로, 지속적인 관리와 생활습관 교정이 중요하다”고 덧붙였다.

