세계 36위 김나영의 이변! 4위 콰이만 제압… WTT 챔피언스 16강행

이변이 일어났다. 여자 탁구 세계랭킹 36위 김나영(포스코인터내셔널)이 세계 4위 콰이만(중국)을 꺾었다.

김나영은 29일 프랑스 몽펠리에에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 몽펠리에 대회 32강전에서 콰이만을 3-2(11-8 5-11 6-11 11-6 11-5)로 꺾었다. 16강에 오른 김나영은 주천희(삼성생명·세계 22위)와 격돌한다.

2022년 6월 WTT 컨텐더 자그레브 16강에서 당시 35위였던 콰이만을 꺾었던 김나영은 쾌거를 이뤄냈다.

2005년생인 김나영은 신유빈(대한항공·세계 14위)과 주천희에 이어 한국 여자 선수로는 세 번째로 세계랭킹이 높은 기대주다. 김영진 한국수자원공사 감독과 양미라 전 호수돈여중 코치의 외동딸인 탁구인 2세다.

김나영의 집중력이 돋보였다. 1세트를 11-8로 따낸 그는 2, 3세트를 내줘 위기에 몰렸다. 하지만 후반에 강했다. 2-1에서 연속 3득점을 해내며 기선 제압에 성공했다. 11-6으로 4세트를 따내며 승부를 원점으로 돌렸다. 마지막 5세트에는 과감한 포핸드 공격을 앞세워 콰이만을 제압했다.

