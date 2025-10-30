재기 성공한 조규성, ‘이주의 팀’ 선정… 타깃 공격수 필요한 홍명보호 부름 받을까

미트윌란 조규성. 사진=미트윌란 SNS 캡처

미트윌란 조규성. 사진=미트윌란 SNS 캡처

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 보는 앞에서 득점포를 가동한 조규성(미트윌란)이 덴마크 수페르리가 ‘이주의 팀’에 선정됐다. 눈도장을 찍은 그가 다시 태극마크를 달 수 있을지 주목된다.

조규성은 29일 수페르리가 사무국이 발표한 2025~2026 수페르리가 13라운드 이주의 팀에 이름을 올렸다. 4-4-2 포메이션의 투톱 공격수에 뽑혔다. 지난 26일 프레데리시아와의 원정 경기에 선발 출전해 전반 34분 오른발 논스톱 슈팅으로 골망을 흔들었다. 시즌 4번째 골(리그 3호골)이자 시즌 첫 풀타임까지 소화하며 현장을 찾은 홍 감독 앞에서 보란 듯이 맹활약을 펼쳤다.

무릎 수술과 합병증에서 벗어나 완전히 재기에 성공한 모습이다. 그러면서 한국 축구대표팀 승선 여부가 초미의 관심사로 떠올랐다.

홍 감독이 이끄는 대표팀은 다음 달 14일 볼리비아와 대전월드컵경기장에서 11월 첫 번째 평가전을 치른다. 이후 18일 가나와 서울월드컵경기장에서 맞붙는다. 2026 북중미 월드컵이 8개월도 남지 않은 시점에서 열리는 올해 마지막 A매치다. 홍 감독은 다음 달 3일 대표팀 명단을 발표할 예정이다.

타킷형 공격수라는 점이 메리트다. 홍명보호의 최전방은 손흥민(LAFC)과 오현규(헹크)가 자리를 잡아가고 있다. 다만 이들은 침투형 스트라이커에 가깝다. 공격 옵션 다양화 측면에서 타킷형 스트라이커가 필요한 것도 사실이다. 실제 홍 감독은 이전까지 이호재(포항 스틸러스), 오세훈(마치다 젤비아)을 시험대에 올린 바 있다.

조규성이 해결 방안이 될 수 있다. 188㎝의 장신으로 타깃형 공격수다. 골 감각과 경기력이 모두 올라오고 있다. 2022 카타르 월드컵에서 두 골을 터뜨린 경험치 역시 플러스가 될 수 있다. 홍 감독 역시 지난달 “조규성은 소속팀에서 안정적으로 경기 출전 시간을 늘린다면 언제든지 대표팀에 들어올 수 있는 아주 중요한 자원”이라고 말하며 향후 대표팀 선발 가능성에 힘을 실은 바 있다. 출전 시간을 늘리며 득점까지 해낸 조규성, 홍 감독의 부름을 받을 수 있을지 시선이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

