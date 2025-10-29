흥국생명의 아쉬운 3연패… 요시하라 “블로킹·수비 우왕좌왕”

요시하라 토모코 흥국생명 감독. 사진=KOVO 제공

“블로킹과 수비가 우왕좌왕했다.”

요시하라 토모코 흥국생명 감독이 풀세트 접전 끝에 받아드린 패배에 아쉬움을 표시했다.

흥국생명은 29일 서울 장충체육관에서 열린 GS칼텍스와의 홈 경기에서 세트스코어 2-3으로 졌다. 개막전에서 첫 승을 거둔 흥국생명은 이후 3경기를 내리 패했다.

요시하라 감독은 경기 뒤 “블로킹과 수비에서 우왕좌왕했다”며 “생각하는 동안 서브가 이미 날아오고 있다. 준비가 늦었다”고 돌아봤다.

요시하라 감독은 이날 세터 서채현과 김다솔, 이나연 등을 기용했다. 아직 확실한 카드를 찾진 못했다. 그는 “세터는 매 경기 성장해야 한다. 이기는 게 자신감과 연결된다. 정답이 있는 포지션은 아니다. 상황에 따라서는 심플하는 게 정확할 수도 있다. 세터의 콤비는 어려운 부분이라는 생각이 든다”고 했다.

이날 29득점으로 활약한 레베카에 대해서는 “굉장히 열심히 공격을 때리고 있고 훈련도 굉장히 열심히 하고 있다”고 엄지를 치켜세웠다.

