[KS3] “이걸 뒤집네요”…한화표 약속의 8회, 반격이 시작됐다

사진=한화이글스 제공

값진 1승이다.

프로야구 한화가 벼랑 끝에서 기사회생했다. 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3차전서 7-3 짜릿한 역전승을 거뒀다. 신 홈구장에서의 첫 KS를 승리로 장식하는 순간이었다. 한화가 KS서 승리를 따낸 것은 2006년 2차전 이후 19년 만이다. 홈경기로 범위를 좁히면 1999년 이후 무려 26년 만이다. 앞서 1,2차전을 모두 내줬던 한화는 이날 승리로 반전의 계기를 마련하게 됐다.

잠실에서의 두 경기와는 달리, 이날 경기는 투수전으로 진행됐다. 한화가 내세운 선발투수는 ‘최강 에이스’ 코디 폰세였다. 그만큼 선수단의 마음가짐도 남달랐을 터. 경기 전 이진영은 “누군가 나서서 얘기하지 않아도, 모두가 ‘오늘은 꼭 잡아야 한다’고 생각하지 않을까 싶다”고 마음을 다잡았다. 이에 부응하고자 폰세는 6이닝 3피안타(1홈런) 2실점(2자책)으로 호투했다. 사사구가 4개 나왔으나 삼진도 6개 잡아냈다. 팽팽한 흐름을 이어갈 수 있었던 원동력이다.

사진=한화이글스 제공

무엇보다 타선의 집중력이 돋보였다. 이날도 중반까지의 흐름은 좋지 않았다. 7회까지 상대 투수진에 꽁꽁 묶였다. 선발투수 손주영에게 4개의 안타를 뺏어내는 데 그쳤다. 2회 선취점을 냈지만 타점과는 무관했다. 상대의 실책이 곁들어진 결과였다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니라고 했던가. 분위기가 바뀐 것은 1-3으로 끌려가던 8회 말이다. 5개의 안타(2루타 2개), 볼넷 2개를 묶어 6득점을 신고했다. LG가 자랑하는 필승카드 송승기, 유영찬, 김영우를 공략했다.

가장 눈에 띄는 얼굴은 단연 심우준이었다. 8회 2사서 타석에 들어섰다. 루상은 주자들로 가득 차 있었다. 3-3 균형을 맞췄지만, 이대로 물러난다면 아쉬움이 남을 만한 상황이었다. 승리를 위해선 확실히 달아나는 점수가 필요했다. 해결해야한다는 부담감도 있었을 터. 그마저도 넘어섰다. 유영찬의 3구를 공략했다. 151㎞짜리 강력한 직구를 때려냈다. 방망이가 부러졌지만 코스가 좋았다. 행운의 2루타로 만들어졌다. 최재훈의 적시타까지 터지며 승기를 잡았다.

사진=한화이글스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

