실바 주춤할 때 레이나가 도왔다… 62점 합작, 풀세트 접전 끝에 흥국생명 제압

GS칼텍스 실바. 사진=KOVO 제공

GS칼텍스 레이나. 사진=KOVO 제공

29일 흥국생명과 GS칼텍스의 진에어 2025~2026 V리그 여자부가 경기가 열린 장충체육관. 이영택 GS칼텍스 감독은 경기를 앞두고 “레이나가 공격력이 있다. 그쪽으로 공격이 이뤄지면 실바의 점유율은 떨어질 것”이라고 말했다. 주포 실바가 뛰어나긴 하지만 공격 점유율이 한쪽으로 쏠리면 잘 풀리지 않을 수 있다는 의미였다.

GS는 이날 실바와 레이나 쌍포를 앞세워 흥국생명을 꺾었다. 풀세트 접전 끝에 3-2(25-15 26-28 23-25 25-19 15-13)으로 승리했다.

실바는 이날 1세트에만 서브에이스 5개를 포함해 10점을 터뜨리며 공격을 주도했다. 실바는 이날 3세트까지 무려 31점을 쏟아냈다. 공격성공률은 49.02%에 달했다. 하지만 흥국생명에게 주도권을 내준 4세트 급격히 페이스가 떨어졌다. 3세트까지 44.35%였던 공격점유율이 4세트 28.6%로 떨어졌다. 4득점에 그쳤고 공격성공률은 4점에 머물렀다. 이때 GS를 살린 게 레이나였다. 실바가 주춤하자 GS는 레이나를 통한 공격을 펼쳤다. 레이나는 6점과 공격성공률 42.86%로 부응했다. 덕분에 3세트까지 세트스코어 1-2로 뒤지고 있던 GS는 4세트를 거머쥐었다.

이영택 감독은 5세트 세터를 김지원으로 바꿨다. 4세트 주춤했던 실바도 5세트에 힘을 낼 수 있었다. 팀에서 가장 많은 점을 내면서 공격을 이끌었고 팀의 승리를 책임질 수 있었다.

실바는 양 팀 통틀어 최다인 39점을 쏟아냈다. 공격성공률은 44.44%에 달했다. 레이나는 두 번째로 많은 22득점과 공격성공률 48.78%로 거들었다. 지난 23일 정관장과의 원정경기에서 수비 불안을 보이며 3,4세트에 아예 출전하지 못하며 2득점에 그쳤던 아쉬움을 완벽하게 털어냈다.

흥국생명은 레베카가 29득점, 공격성공률 46.67%로 활약했지만 마지막 고비를 넘기지 못했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

