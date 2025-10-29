박나래, 40대 맞이 고가 샤넬백 공개…‘마흔을 위해 질렀다’

사진= 유튜브 채널 ‘나래식’ 화면 캡처

개그우먼 박나래가 자신의 고가 샤넬백을 공개하며 40대를 맞이한 근황을 전했다.

29일 공개된 유튜브 채널 ‘나래식’ 영상 ‘나도 손 벌벌 떨면서 샀는데 박나래 주방템, 추천 와인, 왓츠 인 마이 백, ZARA 택배깡’에서 박나래는 구독자들의 궁금증을 해소하기 위해 다양한 일상템을 소개했다.

주방용품 소개가 끝난 후 제작진의 요청으로 ‘왓츠 인 마이 백’을 공개한 박나래는 “부끄러운데”라며 샤넬 가방을 꺼냈다. 그는 “일단 이 가방은 고가다. 내가 작년에 마흔이 됐다. 진짜 기분이 이상하더라. 39살까지는 괜찮았는데 40이 된 순간 기분이 상하더라. 체력도 떨어지는 거 같고 그래서 가방을 질렀다. 마흔이 된 나를 위해서”라고 솔직하게 털어놓았다.

박나래는 가방의 수납력을 강조하며 주머니처럼 다양한 모양으로 활용할 수 있다고 설명했다. 또한 가방 속 흑염소즙을 꺼내며 “저희 엄마가 손 떨면서 이거를 해주셨다더라. 좀 비싸더라. 체력이 진짜 좋은 거 같다. 좀 덜 피곤하고 낯빛이 좋아진 거 같다. 아까 PD님이 ‘얼굴에 뭐 했죠?’ 흑염소 때문인 거 같다 했다. 아침에 두 번씩 챙겨 먹는다”고 덧붙였다.

더불어 박나래는 마사지 용품과 두피 마사지기를 소개하며 자신의 자기 관리 비법을 공개했다. 그는 "마사지 용품이나 마사지숍을 잘 간다. 나이가 드니까 뭉치고 이런 거에 답이 없더라. 일단 두피 마사지기는 SNS를 보고 샀다"라며 사용법을 직접 시연했다. 이에 제작진이 “언니가 얼굴 살이 진짜 없다”고 말하자 박나래는 “나는 계속 당겨주니까”라고 답하며 관리 노하우를 공개했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

