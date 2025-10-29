‘산후 출혈’ 임라라, 쌍둥이 라키뚜키 출산 공개…‘임신 소양증에 응급 수술’

사진= ‘엔조이커플’ 유튜브 채널 화면 캡처

유튜브 스타 ‘엔조이커플’ 손민수, 임라라 부부가 큰 고비 끝에 쌍둥이 라키·뚜키를 세상에 공개했다.

29일 ‘엔조이커플’ 유튜브 채널에는 ‘큰 고비 끝에 기적 같은 만남 드디어 상둥이 아가들 출산!’이라는 영상이 업로드됐다. 영상과 함께 채널 측은 “산후출혈이 오기 전 출산 후 컨디션 좋은 편일 때 찍어놓은 영상을 이제야 공개한다”며 “출산 과정에서 수많은 고비가 있었지만 쌍둥이 라키뚜키를 다시 만나게 된 것만으로 저희는 매일매일 감사한 마음으로 지내고 있다”고 밝혔다.

출산 전날까지 임신 소양증으로 고통을 겪던 임라라는 응급 수술을 통해 출산을 앞당겼다. 무사히 태어난 라키와 뚜키를 확인한 임라라는 “안 떨고 싶은데 벌벌 떨린다. 아기도 못 볼까 봐 무서웠다. 아기 보겠다는 마음 하나로 (척추 마취를 위해) 새우등을 말았는데 선생님이 만지자마자 절망적으로 ‘안 되겠는데?’ 하더라. ‘이 정도면 전신마취 해야 될 거 같다’ 해서 그 말 듣자마자 ‘에라 모르겠다’하고 등을 접어서 척추 마취를 했다. 차가우면 안 되는데 차갑더라. 그래도 아기를 보고 싶었다. 참아보겠다 했는데 너무 아팠다”고 당시 고통을 전했다.

이어 임라라는 “장기가 다 느껴지고 아기 나오는 게 느껴지는 정도여야 되는데 너무 아픈 거다. 꿰맬 때도 계속 아팠다. 근데 뚜키 얼굴이 손민수였다. 근데 생각보다 너무 예쁘더라”라고 소감을 밝혔다.

손민수는 임라라가 회복하는 동안 떨리는 마음으로 라키와 뚜키의 첫 면회를 진행했다. 그는 “라키가 너무 예쁘다. 세상에서 제일 예쁘다”며 딸바보 면모를 드러내며 행복한 순간을 공유했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]