[KS3] 손주영 돕는 오지환의 ‘BQ’… 경험과 연륜이 빚은 더블플레이, LG를 깨웠다

29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 3차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 2회말 1,2루 상황에서 한화 하주석이 아웃되고 있다. 사진=뉴시스

그 순간 내릴 수 있는 최고의 판단, 오지환(LG)의 특급 수비가 빛났다.

프로야구 LG의 ‘V4’ 도전이 이어지고 있는 29일 대전 한화생명볼파크. 한화와의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3차전에 임하는 LG는 시리즈 분위기를 휘어잡을 파죽의 3연승을 꿈꾼다. 앞서 잠실 1~2차전을 모조리 잡은 LG는 이날 코디 폰세(한화)라는 극강의 에이스에 맞서 손주영(LG) 카드를 내밀어 승리를 조준했다.

2회말이었다. 손주영이 흔들렸다. 선두타자 채은성에게 안타를 맞았다. 후속 이진영에게 3루 땅볼을 유도해 선행 주자를 지웠지만, 하주석에게 추가 안타를 내줘 1사 1·2루 위기에 몰렸다. 이어 최재훈에게 선취점을 허락하는 1타점 좌전 적시타까지 맞으며 첫 리드를 상대에 내주기까지 했다.

자칫 큰 실점으로 이어질 수 있던 좋지 않은 흐름, 급한 불을 마운드 위의 손주영이 아닌 오지환이 껐다. 9번 타자 이도윤의 타구가 높이 뜨면서 중견수와 유격수 사이로 향했다. 오지환이 이르게 낙구 지점을 포착했고, 문제없이 아웃을 올릴 것 같은 찰나였다.

29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 한국시리즈 3차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 한화 2회말 공격 1사 주자 1, 2루서 이도윤의 내야 뜬공 때 LG 유격수 오지환이 고의 낙구 후 병살로 이닝이 끝내자 김경문 한화 감독이 그라운드에 나와 심판에게 항의하고 있다. 사진=뉴시스

고의 낙구를 시도했다. 내외야 사이로 뜬 타구에 심판들의 인필드플라이 콜이 나오지 않는 점을 간파했기 때문이다. 재치 있게 활용했다. 일부러 떨어뜨린 그 공을 곧장 잡은 오지환은 2루로 송구해 1루 주자 최재훈을 먼저 포스아웃으로 지웠다. 이어 고의 낙구로 인해 늦게 스타트를 끊어 런다운에 걸린 2루 주자 하주석을 야수진의 협공 끝에 지웠다. 곧장 이닝의 문이 닫히는 센스 있는 더블플레이의 완성이었다.

김경문 한화 감독이 곧장 자리를 박차고 일어나 항의했다. 심판진의 인필드플라이 콜이 나오지 않은 점을 지적했지만, 바뀔 수 있는 판정은 없었다. 항의도 길어질 수 없었다. 오지환의 플레이는 깔린 상황에서 야수가 택할 수 있는 최선의 선택이었기 때문. 어느 하나 흠결은 없었다.

오지환이 꺼버린 한화의 흐름, 곧장 LG로 돌아왔다. 이어진 3회초 신민재의 동점 1타점 2루타가 나오면서 균형이 맞춰졌고, 4회초에 터진 김현수의 역전 솔로포가 터지면서 2-1로 점수를 뒤집었다. 경기 초반 그래프를 틀어버린 오지환의 기가 막힌 하이라이트 필름이었다.

대전=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

