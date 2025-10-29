‘80세’ 배우 이정섭, 위암 수술 후 합병증 고백 “죽을 뻔했다”

사진= MBN ‘특종세상’ 방송 화면 캡처

배우 이정섭이 최근 핼쑥해진 모습으로 근황을 전했다.

29일 MBN ‘특종세상’ 측은 ‘배우 이정섭, 죽지 않기 위해 기도한 사연’이라는 선공개 영상을 공개했다.

이정섭은 과거 연기 활동을 돌아보며 “여성화된 남성역의 동성연애자 연기를 했는데 기가 막히니까 차인표, 신애라 부부가 탄생한 ‘사랑을 그대 품 안에’에 출연하게 됐다. 여성 의류 부티크 점주 역을 맡아 연기를 했는데 내가 진짜 여자인 줄 알더라”고 말했다.

이어 그는 “(집안에서) 선을 어찌나 보라고 하는지 지겨워 죽겠더라. 내가 종손만 아니었으면 독신이었을 것”이라며, 가족의 결혼 강요로 원치 않는 결혼을 했다고 밝혔다.

또한 이정섭은 “내 인생에서 첫 번째로 닥친 충격이었다. 죽거나 출가하려고 했다”라며, 어두웠던 시절을 회상해 시청자들의 궁금증을 자아냈다.

최근 공개된 영상 속 이정섭은 예전보다 야윈 모습으로 등장해 누리꾼의 걱정을 샀다. 그는 과거 위암 수술 경험도 전하며, “2015년 건강 프로그램에서 내시경을 했다. 근데 대표 PD가 ‘내시경을 해보니 위암 말기’라고 하더라”고 회상했다. 정밀검진 결과 1기 초로 확인돼 위 4분의 3을 절제하는 수술을 받았고, 이후 덤핑증후군을 겪었다고 밝혔다.

이정섭 편 ‘특종세상’은 오는 30일 오후 9시 10분 방송된다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

