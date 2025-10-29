[KS3 토크박스] 한화 가로막는 쌍둥이 중견수… “우승 확정하면, 그때 (채)은성이 밥 사주겠습니다”

LG 주장 박해민(왼쪽)과 한화 주장 채은성이 지난 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 한국시리즈 미디어데이에서 인사를 나누고 있다. 사진=한화이글스 제공

3번만 더 듣겠다던 한화 팬들의 원성, 이제 2번 남았다.

‘트중박(트윈스 중견수 박해민)’이라는 애칭, 그곳에는 LG 주장 박해민을 향한 팬들의 애정이 한껏 묻어 있다. 과거 삼성 시절부터 빠른 발을 바탕으로 한 넓은 수비 범위로 KBO리그 대표 중견수로 이름을 날렸던 그는 잠실의 넓디 넓은 외야에서도 여전히 날아다닌다. 지난 26일 한화와의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에도 그랬다. 1회초 흔들리던 앤더스 톨허스트를 도와 문현빈의 큼지막한 좌중간 장타를 훔쳐냈다. 정규시즌 내내 한화를 괴롭힌 박해민이 또 중요한 순간 독수리들의 날개를 꺾은 장면이었다.

한화의 캡틴 채은성도 혀를 내두른다. 채은성은 “(박)해민이의 1차전 수비 때문에 시리즈 전체가 꼬인 느낌”이라며 동갑내기 절친을 향한 진담 반 농담 반 푸념을 내놨다. 박해민은 심지어 정규시즌 채은성의 홈런을 훔치는 진기명기를 보였던 ‘범인’이기도 하다. 지난 4월 30일 대전 LG-한화전에서 펜스 앞에서 번쩍 뛰어올라 채은성의 타구를 낚아채 투런포를 아웃으로 둔갑시켰다. 채은성의 2025시즌 홈런이 19개에 머무르며 3년 연속 20홈런 행진을 잇지 못했던 결정적인 이유였다. 채은성이 “20홈런도 못하게 막더니, 자꾸 나한테 왜 그러는지 물어달라”고 미소를 띤 배경이다.

박해민은 껄껄 웃는다. “우리가 우승 확정하게 되면, 은성이 맛있는 밥 한 번 사주겠다”는 메시지를 절친에게 띄운다. 친분은 친분이지만, 최선을 다해 팀의 ‘V4’를 완성시키겠다는 일념뿐이다. 박해민은 “센터 방면으로 좋은 타구가 오려면 타자들이 기술적으로 완성도가 있어야 한다. 한화에 그런 타자들이 많아서 센터에 공이 많이 온다. 더 집중하고 긴장하고 있어서 좋은 수비가 나왔다”며 KS 맞상대를 향한 존중도 끝까지 잊지 않았다.

