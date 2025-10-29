납치·살인미수 피해자, 유튜버 수탉이었다…“수술 앞두고 회복 중”

사진= KBS 캡쳐

유튜버 수탉이 최근 발생한 납치 및 살인미수 사건의 피해자로 확인됐다.

소속사 샌드박스네트워크는 29일 수탉의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 공식 입장을 전하며 “최근 언론과 커뮤니티를 통해 알려진 불미스러운 사건과 관련하여, 소속 크리에이터 수탉 님의 현재 상황에 대해 말씀드리고자 한다. 많은 분께서 염려하신 바와 같이, 해당 사건의 피해자는 수탉 님이 맞다”고 밝혔다.

소속사에 따르면 수탉은 현재 병원에 입원 중이며 수술을 앞두고 있다. 샌드박스는 “수탉 님은 현재 병원에 입원하여 수술을 기다리고 있으며, 치료와 회복에 전념하고 있다. 수탉 님께서는 이번 일로 팬분들께 많은 걱정을 끼쳐드린 것 같아 죄송한 마음을 꼭 전해달라고 요청했다”라며 “우리 샌드박스네트워크는 크리에이터의 건강과 안정을 최우선으로 생각하며, 수탉 님이 온전히 회복에 집중할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

이어 “본 사건의 원만한 수습과 크리에이터 보호를 위해 법적 대응을 포함한 필요한 모든 조치를 적극적으로 지원하고 있다. 갑작스러운 소식에 많이 놀라셨을 팬 여러분께 다시 한번 심려를 끼쳐드린 점 사과드리며, 수탉 님이 건강하게 복귀할 수 있도록 너그러운 양해와 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전했다.

앞서 인천 연수경찰서는 지난 28일 인천의 한 아파트 지하주차장에서 유튜버 수탉을 납치한 남성 2명을 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

사건 당시 피해자의 신원은 공개되지 않았으나, 온라인 커뮤니티에서 현장 영상 속 차량이 수탉의 차량과 동일하다는 반응이 확산되며 피해자의 신원이 알려졌다.

경찰에 따르면, 피의자 A씨와 B씨는 지난 26일 오후 10시 40분쯤 인천시 연수구 송도동의 한 아파트 지하주차장에서 수탉을 납치한 뒤 둔기로 폭행해 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 이들은 피해자를 차량에 태운 채 약 200km 떨어진 충남 금산군으로 이동했다.

수탉은 사건 직전 경찰에 “신변에 위협을 느낀다”며 미리 신고한 것으로 알려졌으며, 신고를 접수한 경찰은 CCTV를 통해 차량을 추적해 4시간 만인 27일 오전 2시 40분경 충남 지역에서 A씨 일당을 현행범으로 체포했다.

수탉은 폭행으로 중상을 입었으나 현재 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다. 경찰 조사에서 그는 “A씨 일당으로부터 받을 돈이 있다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

