포항 스틸러스, 스틸야드 관람 환경 개선 위한 입찰 공고 실시

프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 홈경기 관람 환경 개선에 나선다.

포항은 홈경기장 포항스틸야드의 노후하고 협소한 일반석을 프리미엄 좌석으로 개선하기 위한 ‘2025년 프로스포츠 관람 문화 변화 대응 지원’ 용역 입찰을 실시한다. 이번 입찰을 통해 선정된 업체는 ▲S구역 1층 내 기존 협소 좌석 철거 및 특화 좌석 신규 조성 ▲S·A구역 개편 및 장치장식물 설치 등 과업 전반을 수행하게 된다.

입찰은 가격평가(20%)와 기술평가(80%)를 바탕으로 최종 점수를 산출해 우선 협상대상자를 선정하는 방식으로 진행한다. 참가를 원하는 업체는 오는 12월1일까지 나라장터 홈페이지에 게시된 입찰 공고를 참고해 제안서 등 구비서류를 전자 제출하면 된다. 현장설명회는 입찰공고문의 안내에 따라 11월 2일까지 사전 신청 후 참가할 수 있다.

포항은 1990년 준공 이후 30여 년간 K리그의 상징적인 경기장으로 자리 잡은 포항스틸야드의 현대화를 꾸준히 추진해왔다. 시대의 흐름과 관중의 이용 패턴에 맞춰 좌석 교체, 편의시설 리모델링, 식음료 매장 신설 등 다양한 시설 개선을 진행했다. 올해 한국프로스포츠협회가 주관한 공모사업에 선정된다. 2023년 특화 좌석(테이블석, 데크석) 설치에 이어 또 한 번 변화의 동력을 마련했다.

포항은 이번 사업을 통해 신규 좌석을 기존 경기장과의 조화를 고려해 편의성 높게 조성함으로써 관중들에게 더욱 쾌적한 관람 환경을 제공할 계획이다.

