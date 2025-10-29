‘홀쭉해진’ 방시혁 의장, RM과 APEC 동반 참석…몰라보게 달라진 외모

사진= 방시혁 의장과 BTS RM이 함께 'APEC CEO 서밋'에 참석한 모습. 하이브 제공

하이브 방시혁 의장이 다이어트에 성공한 모습으로 방탄소년단(BTS) RM과 나란히 국제무대에 등장해 화제를 모았다.

29일 오전 경주 예술의전당에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’ 개회식 현장에 방시혁 의장과 RM이 함께 모습을 드러냈다.

방시혁 의장은 다이어트로 한층 슬림해진 몸매와 작아진 얼굴이 눈길을 끌었다.

하이브는 오는 10월 29일부터 31일까지 사흘간 경주 예술의전당 3층에서 홍보부스를 운영한다. 부스에서는 방탄소년단을 비롯한 하이브 소속 아티스트들의 활동 영상과 응원봉 전시를 통해 K-팝 산업의 글로벌 영향력을 소개한다.

한편 이날 개회식에는 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 신동빈 롯데 회장, 정용진 신세계 회장 등 국내 주요 기업 총수들이 참석해 자리를 빛냈다.

또한 RM은 이날 기조연설자로 나서 ‘APEC 지역 내 문화산업과 K-컬처 소프트파워’를 주제로 약 10분간 발표한다. K-팝 가수가 APEC 공식 행사에서 연설을 맡는 것은 이번이 처음이라, 전 세계의 이목이 집중되고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

