‘김연아♥’고우림, APEC CEO 서밋 개막 무대 빛냈다

가수 고우림이 속한 크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 세계 정상들이 주목하는 국제무대에서 개막 축하 무대를 장식했다.

포레스텔라(배두훈, 강형호, 조민규, 고우림)는 지난 28일 경주에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’(이하 APEC CEO 서밋) 환영 리셉션에 초청돼 공연을 펼쳤다. 이번 무대는 APEC CEO 서밋의 공식 개막을 알리는 자리로, 포레스텔라는 한국을 대표해 축하무대를 꾸몄다.

이날 포레스텔라는 ‘파를라 피우 피아노(Parla piu piano)’, ‘데스파시토(Despacito)’, ‘보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)’, ‘챔피언스(Champions)’, ‘힐 더 월드(Heal the World)’ 등 다양한 장르의 곡을 완벽하게 소화하며 글로벌 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.

그들은 웅장한 하모니와 탄탄한 라이브 실력으로 K-크로스오버 대표 그룹다운 품격 있는 무대를 선보이며 존재감을 드러냈다.

앞서 포레스텔라는 지난 21일 인천에서 열린 ‘2025 APEC 재무장관회의’ 환영 만찬에도 초청돼 공연을 펼친 바 있다. 이들은 뛰어난 음악성과 세련된 무대 매너로 세계 각국 인사들에게 깊은 인상을 남기며 언어와 장르의 장벽을 뛰어넘은 감동을 선사했다.

한편, 이번 APEC 정상회의는 2005년 부산 APEC 이후 20년 만에 한국에서 열리는 행사로 의미를 더한다.

APEC CEO 서밋은 본 회의에 앞서 진행되는 공식 부대행사로, 아시아태평양 지역 최대 규모의 연례 비즈니스 포럼이다. 전 세계 주요 기업인 약 1,700명이 참석해 글로벌 경제 협력 방안을 논의한다.

한편, 멤버 고우림은 2022년 7월 피겨여왕 김연아와의 열애를 인정한 뒤 같은 해 10월 결혼식을 올렸다. 이후 군 복무를 마치고 지난 5월 19일 만기 전역했으며, 현재 두 사람은 행복한 신혼 생활을 이어가고 있다.

