“내가 BTS야?” 성시경, 조회수 200만 시절 회상…“부담도 많았다”

가수 성시경이 자신의 유튜브 채널 운영과 조회수 변화에 대해 솔직한 심경을 털어놨다.

28일 공개된 유튜브 영상 ‘먹을텐데’에서 그는 서울 을지로의 한 식당을 찾아 담백한 분위기 속에 식사를 즐기며 이야기를 이어갔다.

성시경은 “예전에는 연예인이 하는 유튜브가 많지 않았는데 지금은 너무 많아졌다”고 운을 뗐다.

이어 그는 이 채널 초창기 이야기를 꺼내며 “처음엔 도가니탕으로 시작했는데, 그 사장님이 고생하셨다. 그냥 하라고 했다가 조회수가 2~3백만이 터졌다”고 말했다.

또한 “지금이 되려 정답인 거 같기도 하다”라며 “그때는 ‘내가 BTS야? 왜 내 걸 200만 명이 봐?’ 싶었고, 내 옷이 아닌 것 같았다”고 당시 느꼈던 어색함을 솔직히 고백했다.

성시경은 채널 평균 조회수가 한때 100만 회 수준일 때도 있었다며, “그렇다고 우쭐댄 적은 없었다”라고 말했다. 그는 오히려 “더 부담을 느끼고 열심히 했다”고 덧붙였다.

더불어 그는 “나는 항상 같은 마음으로 촬영한다. 내가 맛있고 할 얘기가 있는 집만 소개하고, 가게에서 돈 받은 적은 한 번도 없다”고 강조했다.

마지막으로 그는 단골손님들에게 장난스럽게 “요즘은 ‘먹을텐데’를 안 본다. 인기가 한 달밖에 안 간다. 조금만 참으시면 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

현재 성시경의 유튜브 채널 구독자는 약 215만 명에 달하며, 한때 영상당 수백만 회 조회수를 기록했지만 최근에는 30만~40만 회 수준을 유지하고 있다.

