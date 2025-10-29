드림에이지 ‘아키텍트’, 차트 역주행…소통이 흥행 견인

아키텍트: 랜드 오브 엑자일 이미지. 드림에이지 제공

드림에이지가 퍼블리싱하고 아쿠아트리가 개발한 초대형 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 앱 마켓 매출 순위 차트를 역주행하며 흥행 본 궤도에 올랐다. 이용자 피드백을 적극 반영한 운영이 상승세를 이끈 것으로 풀이된다.

지난 22일 출시된 아키텍트는 초반 성과가 기대에 못 미쳤다. 첫날 애플 앱스토어 매출 순위 5위에 올랐지만, 구글 플레이 스토어에서는 나흘 만에야 10위권에 진입하는 등 다소 더딘 흐름을 보였다. 그러나 출시 닷새째인 27일 구글 매출 5위를 기록, 이어서 다음 날 저녁 3위로 두 계단 오르며 반등에 성공했다.

29일 업계는 아키텍트의 차별화된 게임성이 이용자 마음을 사로잡았다고 보고 있다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 그래픽과 다양한 협력·모험 콘텐츠가 신선함을 던졌다는 분석이다. 무엇보다도 드림에이지가 보여준 적극적인 소통 행보가 흥행 반등의 핵심 동력으로 작용했다는 평가다.

이용자들이 출시 직후 골드 부족 현상과 높은 콘텐츠 난이도 등에 불편을 호소하자, 드림에이지의 김민규 게임사업3실 실장은 출시 이틀만인 지난 24일 새벽 ‘개발자 핫라인’을 통해 변화를 예고했다. 이어 같은 날 오후, 일부 콘텐츠 개선 작업을 완료하면서 이용자들의 만족감을 이끌어냈다.

드림에이지는 현재도 이용자 피드백을 반영한 개선 작업을 거듭하고 있다. 다음 달 12일에는 ‘월드 거래소 도입’, ‘외형 변경권’ 업데이트 등이 예정돼있다. 장르의 핵심인 ‘경쟁’ 요소의 재미가 부족하다는 의견을 받아들여 관련 방향성 조정도 예고한 상황이다. 드림에이지의 이 같은 지속적인 소통과 적극적인 대응은 앞으로 아키텍트의 장기 흥행을 뒷받침할 힘이 될 전망이다.

한편 아키텍트의 이번 흥행 성과는 드림에이지에게 남다른 의미가 있다. 2022년 출범한 뒤 퍼블리셔로서 처음 내놓은 대형작을 성공적으로 안착시키며 존재감을 확실히 드러냈기 때문이다. 이를 계기로 국내 게임업계에서의 영향력 확대에도 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다.

드림에이지 관계자는 “신입생의 마음으로 이용자들이 원하는 바를 바로바로 파악하고 빠르게 반영해 나가자는 것이 드림에이지와 아쿠아트리의 기본 방향성이었다”며 “앞으로도 이용자들의 목소리에 귀 기울이며 더 좋은 게임을 만들어가겠다”고 밝혔다.

