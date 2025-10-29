카누의 올 시즌 마무리, 아라뱃길과 함께하는 전국카누경기대회 30일 개막

사진=대한카누연맹 제공

대한카누연맹이 올해 마지막 대회인 아라뱃길과 함께하는 제41회 회장배 전국카누경기대회가 30일 인천광역시 아라뱃길 일원에서 개최된다고 밝혔다.

회장배는 30일에 개막해서 다음 달 1일까지 3일간 진행되며 91경기가 펼쳐진다. 또한 31일 오후에는 같은 장소에서 2025년 카누 슬라럼 국가대표 선발전도 진행될 예정이며, 1일에는 동호인 경기와 전문선수 마라톤 경기가 이어진다.

대한카누연맹 이행숙 회장은 “이번 대회를 계기로 인천이 아라뱃길의 수상 스포츠 활용도가 높아지고 인천이 해양·수변 도시로서의 브랜드 가치를 한층 강화하길 기대한다”라고 전했다. 이어 “참가하는 선수들이 규정과 상대를 존중하는 태도 속에서 최고의 레이스를 펼치기를 기대한다”라고 응원을 보냈다.

유정복 인천광역시장은 “이번 대회를 통해 더 많은 시민이 카누의 매력을 가까이에서 경험하길 바란다. 선수들은 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘해 좋은 성과를 거두길 기원한다”라고 말했다.

아라뱃길과 함께하는 제41회 회장배 전국카누경기대회는 대한카누연맹이 주최하고 인천광역시카누연맹이 주관하며 인천광역시와 인천광역시체육회의 후원을 받아 진행된다. 자세한 사항은 대한카누연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

