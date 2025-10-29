스마일게이트, ‘골목길:귀흔’ 출시…한국형 오컬트 공포 완성

골목길: 귀흔 대표 이미지. 스마일게이트 제공

스마일게이트가 한국형 공포 게임 ‘골목길: 귀흔’(에이아이엑스랩 개발)을 글로벌 게임 플랫폼 스토브를 통해 정식 출시했다고 29일 밝혔다.

골목길: 귀흔은 스마일게이트가 K-공포 게임의 글로벌 성공 사례를 만들기 위한 취지에서 시작한 프로젝트다. 에이아이엑스랩은 VR·AR·XR 기반 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로, 이번 작품을 통해 처음으로 PC 패키지 공포 게임에 도전하고 있다. 개발 초기 단계에서는 한국콘텐츠진흥원 2025년 게임컨텐츠 제작지원사업에 선정되며 가능성을 인정 받았고, 공포 VR 타이틀 ‘흉가 VR’, ‘금지된 예술 VR’ 등으로 실력을 인정받아 스마일게이트와 글로벌 퍼블리싱을 계약했다.

골목길: 귀흔은 늦은 밤 집으로 향하던 주인공 소연이 끝없는 골목길에 갇히며 벌어지는 생존을 다룬 공포 어드벤처다. 이용자는 골목 곳곳에 스며든 초자연적 현상 귀흔과 현실에서도 벌어질 수 있는 괴현상 허깨비를 구분해 탈출을 시도해야 한다. 휴대폰 카메라와 팔찌를 활용한 탐색과 판단 속에서 익숙한 장소가 공포의 공간으로 변하는 한국형 오컬트 감성을 경험할 수 있다.

게임은 데모 빌드 공개, 부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2025 시연 등에서 높은 관심을 받았다. 유튜브 등에서 관련 플레이 영상 누적 200만회 이상 조회됐으며, 비공개 FGT(Focus Group Test)에서도 “적당히 무서울 줄 알았는데 너무 무섭다”, “한국 골목길의 공포를 제대로 구현했다”는 호평이 이어졌다. 스마일게이트와 에이아이엑스랩은 피드백을 적극 반영해 연출·최적화·버그 대응 등 완성도를 대폭 강화했다.

골목길:귀흔은 스마일게이트의 정식 출시된다. 출시를 기념해 내달 18일까지 최대 15% 할인된 가격에 구입할 수 있다. 또한 다양한 참여형 캠페인도 마련돼 더욱 풍성하게 게임을 즐길 수 있다. 공포 특집 스토브 프로모션 페이지에서는 다양한 할인 쿠폰과 함께 화제의 공포 신작들과 인디 게임들을 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

