아키클래식, ‘블랙프라이데이’ 더블프 진행

사진=아키클래식

올위메이크이즈(대표 남수안)의 컴포트화 브랜드 아키클래식이 파격적인 할인가로 ‘블랙프라이데이’ 프로모션을 오늘부터 11월 20일까지 진행한다고 29일 밝혔다.

아키클래식은 발편한 신발을 모토로 유명 여행 인플루언서 및 대중들에게 널리 사랑받고 있는 브랜드이다. 이번 아키클래식의 ‘블랙프라이데이’ 프로모션은 2025년 한 해 동안 아키클래식을 사랑해주신 고객분들에게 감사한 마음을 전하기 위한 행사로 역대급 특가 할인이 진행된다고 브랜드 측은 전했다.

특가 할인 혜택에 이어 프로모션 기간 내 구매하는 고객들에게는 구매 금액 상관없이 전 제품 무료배송 혜택이 제공되며, 기간 내 누적 결제 금액이 가장 높은 3명에게는 백화점 상품권까지 추가로 증정이 되는 등 다채로운 혜택이 제공된다.

프로모션 기간에 해당되는 신발 아이템으로는 아키클래식의 스테디셀러 범퍼 트레이너, 스프링필드, 어반트레커, 외 광고 모델 노정의가 착용하면서 인기가 급상승한 모션플렉스 제품도 포함되어있다. 그외에도 2025 신상 겨울 패딩 부츠 등 방한 제품들까지 파격 할인가로 구매할 수 있다.

황지혜 기자

