즐톡, 그룹채팅 기능으로 서비스 확장…커뮤니티 시장 경쟁 본격화

사진=즐톡

커뮤니케이션 플랫폼 즐톡이 10월 22일 새로운 그룹채팅 기능을 공식 도입하며 서비스 확장 전략을 본격화했다고 29일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 업데이트는 개인 간 대화 중심 구조에서 여러 이용자가 함께 참여할 수 있는 커뮤니티형 서비스로 발전한 것이 특징이다. 이를 통해 즐톡은 단순 메신저가 아닌 ‘관계 중심 소통 플랫폼’으로 새로운 위치를 구축하려는 전략을 내보였다.

즐톡은 이번 기능 개발을 위해 서버 구조와 네트워크 인프라를 대폭 개선했다. 분산형 메시지 처리 기술을 적용해 다수 이용자가 동시에 대화하더라도 안정성을 유지하며 대화 내용은 클라우드 기반의 동기화 시스템을 통해 기기 간 실시간으로 연동된다.

또한 SNS 공유 기능과 커뮤니티 도구가 결합되면서 이용자들이 스스로 주제를 정하고 참여자를 모집하는 ‘자율형 그룹 운영 구조’가 완성됐다. 업계에서는 이 같은 변화가 “메신저 시장이 단순 대화에서 커뮤니티 플랫폼으로 진화하는 흐름을 보여주는 사례”라고 평가한다.

즐톡은 향후 커뮤니티 내에서 사용할 수 있는 투표, 공지, 이벤트 모듈을 추가해 참여형 기능을 강화할 계획이다. 또한 AI 추천 시스템을 통해 이용자가 선호할 만한 주제의 그룹방을 자동으로 제안하는 기능도 검토 중이다.

즐톡 관계자는 “이번 업데이트는 단순히 기능을 확장한 것이 아니라 다양한 사람과의 연결을 더 쉽게 만드는 인프라를 구축한 것”이라며 “이용자가 스스로 커뮤니티를 만들어가는 경험을 지원하겠다”고 전했다.

황지혜 기자

