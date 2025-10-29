안선영, 항공사 프레스티지석 이용 후 불만 토로… “좌석 좁고 칸막이도 없어”

방송인 안선영이 항공사 프레스티지석 이용 중 겪은 불편함을 솔직히 털어놨다. 사진 = 안선영 SNS 계정

방송인 안선영이 항공사 프레스티지석 이용 중 겪은 불편함을 솔직히 털어놨다.

안선영은 29일 자신의 SNS에 “기다려, 엄마가 간닷”이라는 글과 함께 공항에서 비행기를 타러 가는 인증샷을 공개했다.

이후 한 국내 항공사의 프레스티지 클래스에 탑승한 안선영은 “프레스티지라면서 좌석도 좁아, 칸막이도 없어, 구형이라.. 무엇보다 핸드폰 충전 케이블 usb 타입 하나도 없는데 X망”이라며 불만을 드러냈다.

그는 이어 “모닝캄 포기하고 싶어지는 모먼트”라며 해당 항공사 계정을 직접 태그하기도 했다.

프레스티지 클래스는 해당 항공사가 운영하는 비즈니스석으로, 일반석보다 넓은 좌석과 다양한 서비스를 제공하는 프리미엄 등급이다. 그러나 안선영은 실제 이용 과정에서 좁은 좌석과 부족한 편의시설에 아쉬움을 토로했다.

한편, 안선영은 최근 하키 선수를 꿈꾸는 아들을 위해 캐나다로 떠났다는 사실을 알렸다. 다만 치매 투병 중인 어머니를 돌보기 위해 매달 서울을 오가고 있다고 알려 팬들의 응원을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]