[SW현장] “김준서도 응원” 위아이, 팬 사랑 가득한 ‘원더랜드’

데뷔 5주년을 맞은 그룹 위아이가 컴백했다. 멤버 김요한의 합류, 김준서의 부재로 5인조 활동에 나선다.

29일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 그룹 위아이의 미니8집 원더랜드(Wonderland) 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 원더랜드는 미니7집 더 필링스(The Feelings) 발매 이후 약 9개월 만에 선보이는 신보다. 함께여서 즐겁고, 또 함께여서 걱정 없이 행복한 마음을 느낄 수 있는 공간 원더랜드로 루아이(팬덤명)를 초대한다.

올해 드라마 트라이의 남자주인공으로 출연한 멤버 김요한은 촬영 일정으로 인해 올초 미니7집 활동에 불참했다. 내년 개봉을 목표로 하는 영화 메이드 인 이태원 촬영에도 한창이다. 개인 활동과 팀 활동을 병행하며 바쁜 일정을 소화하고 있는 김요한은 1년 여 만에 팀 활동에 합류하게 됐다. 멤버들은 “개인활동을 하다 팀으로 다시 뭉치면 시너지가 더 생긴다”고 서로를 토닥였다.

다만 멤버 김준서가 오디션 프로그램 보이즈2플래닛의 데뷔조로 합류해 5년 여 간 팀을 떠나 프로젝트 활동을 시작한다. 5인조로 활동하게 된 위아이는 “준서가 이번 앨범 안무와 노래를 보고 너무 멋있다고 해주더라. 서로 많은 응원을 보내고 있다”고 근황을 전했다.

새 앨범에는 루아이에 대한, 루아이에 관한, 루아이를 향한 감정을 가득 채웠다. 멤버 김동한은 “위아이와 루아이의 앞으로를 약속하는 앨범이다. 한 번 들으면 헤어나오지 못할 곡으로 채웠다”고 소개했다. 타이틀곡 홈(HOME)은 지치고 힘든 순간에도 곁을 지켜주는 존재를 집에 빗대어 표현한 곡으로 멤버 장대현이 작사·작곡·편곡에 모두 참여했다. 감정의 결을 살린 안무와 손끝에 포인트를 둔 춤선을 특징으로 한다.

그룹 위아이(장대현, 유용하, 김요한, 김동한, 강석화)가 29일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 미니 8집 '원더랜드' 발매기념 쇼케이스에서 열창하고 있다. 김두홍 기자

팬덤 루아이에게 영감을 얻은 곡이다. 홈 뮤직비디오에는 쏟아지는 화살비를 감당하며 나아가고자 하나는 위아이의 여정이 담겼다. 깊은 좌절의 순간에도 팬을 위해 다시 일어서는 모습으로 언제나 곁을 지켜주겠다는 다섯 멤버의 진심을 녹였다. 김요한은 “드라마틱한 감정선이 감성 포인트다. 안무도 감정도 드라마틱하게 표현하고자 했다”고 강조했다.

위아이가 설정한 원더랜드는 함께여서 즐겁고, 함께여서 걱정 없는 상상 속 공간이다. 이곳에 루아이를 초대해 음악으로 유대를 나누고자 한다. 유용하는 “다양한 곡과 콘셉트로 이뤄진 앨범을 통해 놀이공원의 놀이기구를 고르듯 각자가 원하는 음악과 모습을 발견할 수 있을 거라 생각한다. 루아이에게도 놀이동산 같은 앨범이 되면 좋겠다”는 바람을 내놨다.

