배우 소이현, 할리우드가 주목한 뷰티 리더 ‘널스 제이미’와 특별한 만남

배우 소이현이 미국의 대표 메디컬 에스테틱 전문가 ‘널스 제이미’와 만나 국내외 뷰티 및 피부 관리 트렌드에 대한 의견을 나눴다고 29일 밝혔다.

지난 28일 소이현은 자신의 유튜브 채널을 통해서 '널스 제이미(Nurse Jamie)'와의 만남을 담은 영상을 공개했다. 널스 제이미는 미국 캘리포니아를 기반으로 활동하는 뷰티 전문가이자 사업가로, 킴 카다시안, 제시카 알바 등 할리우드 스타들이 공식 석상에 오르기 전 찾는 '레드카펫 피부 전문가'로 알려져 있다.

한국을 방문한 널스 제이미는 자신은 K뷰티에 완전히 빠져 있다며 “클리닉을 찾는 환자들도 K뷰티에 대해 얼마나 많은 질문을 하는 지 모른다”라고 미국에서의 K뷰티의 인기에 대해 설명했다.

이어서 “LA에서 웰니스나 새로운 레이저 시술 트렌드에 민감하다 보니 최신 시술에 대해 항상 잘 파악해야 하고 한국에서도 어떤 시술을 하고 있는지 궁금하다”며 자신이 한국을 찾은 이유를 밝히기도 했다. 이에 소이현은 “K뷰티가 세계적으로 큰 관심을 받는 것 같다”며 “한 달 전쯤 고주파 시술을 받았는데 통증과 다운타임이 없었다”며 자신의 시술 경험을 솔직하게 공유했다.

이들은 이후 서울의 한 찻집으로 이동해 K콘텐츠와 K뷰티의 세계적인 유행에 대해 다양한 이야기를 나눴다. 미국과 한국의 뷰티 트렌드 차이를 짚어 보기도 하며 널스 제이미가 소이현에게 한국에서 유행하는 뷰티 트렌드에 대해 서로 이야기를 나누었다.

특히 이날 두 사람의 아침 루틴도 공개되었는데 소이현은 "매일 아침 일어나면 공복 상태에서 양치를 먼저 하고 물500ml에 미네랄 소금을 넣어 마신다. 그리고 올리브 오일과 생강즙을 섞어 마시면 아침 대사와 활력을 끌어올리는 데 도움이 되는 것 같다"고 설명했다. 널스 제이미 또한 “할리우드에서는 샐러리 주스를 마시는 게 유행이라, 마시면 몸 속이 확실히 클렌징 되는 느낌이 든다”고 설명했다.

한편, 소이현은 '겟잇뷰티', CJ온스타일 뷰티 라이브쇼 진행 등을 통해 '뷰티 퀸'으로 자리매김해왔다. 배우자 인교진과 공동으로 운영하는 유튜브 채널 ‘인교진 소이현’을 통해 그동안 자신만의 관리 노하우를 대중에게 꾸준히 공유해온 바 있다.

