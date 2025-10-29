비강 웰니스 브랜드 코빵, 약 8300개 ‘비강 확장 밴드’ 기부

호흡 웰니스 브랜드 코빵이 지난 10월 24일 취약계층에게 따뜻한 마음을 전하고자 5800만 원 상당의 1등급 의료기기 비강 확장 밴드 ‘코빵밴드’를 사랑의열매에 전달했다고 29일 밝혔다.

기부 물품 ‘코빵밴드 라벤더 14매’와 ‘코빵밴드 민트 14매’는 일회용 의료기기 밴드로 부착 시 비강을 확장해 코막힘 완화에 도움을 주며 시원한 숨을 쉴 수 있도록 돕는 제품이다. 해당 물품은 서울지역 내 재단을 통해 각 지역의 취약계층에게 전달될 예정이다.

이번 기부는 ‘더 많은 사람들이 편안한 숨을 쉴 수 있도록’이라는 코빵의 브랜드 철학을 담고 있다. 숨이 편안해야 하루가 가벼워진다는 믿음 아래, 코빵은 비강 건강의 중요성을 알리고 모두가 맑은 숨을 누릴 수 있는 세상을 만들어가고자 한다.

코빵 관계자는 “이번 첫 기부를 시작으로 더 많은 사람들이 건강한 숨을 경험할 수 있도록 지속적인 사회 공헌 활동을 이어가겠다”며 “앞으로도 코빵은 호흡의 가치와 웰니스 의미를 다양한 형태로 나누는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.

황지혜 기자

